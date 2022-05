Wanda Nara mozzafiato, il suo lato B è da urlo | FOTO

Ancora una volta l’attenzione dei media torna a concentrarsi su Wanda Nara e la bellezza della donna giudicata ancora una volta mozzafiato.

Ebbene sì, Wanda Nara torna ad essere protagonista dell’attenzione dei media e non a seguito di un gossip che riguarda la sua vita privata ma per via di uno scatto che recentemente ha condiviso nella sua pagina Instagram.

La moglie di Mauro Icardi, dunque, ha deciso di dedicare del tempo unicamente a sé stessa lontano da tutto e da tutti concedendosi dei giorni da vivere completamente all’aria aperta. Il tutto non finisce qui.

La moglie di Mauro Icardi ancora una volta mozzafiato

Come abbiamo avuto modo di spiegare anche in occasione della pubblicazione degli articoli precedenti, Wanda Nara nel corso degli anni di carriera anche prima del matrimonio con Mauro Icardi è stata spesso nel mirino nell’attenzione del web grazie alla sua bellezza e stratosferica e la carriera da modella che le ha permesso di girare il mondo intero.

Adesso che la stagione calcistica sta per volgere al termine in tutte le nazioni anche per Wanda Nara e Mauro Icardi è giunto il momento di concedersi una piccola vacanza, un momento intimo suggellato da una foto che ritrae la modella e procuratrice del giocatore così come mai vista prima d’ora.

Il lato B da paura di Wanda Nara

A tenere banco nel mondo del web, dunque, troviamo la pubblicazione di una foto che Wanda Nara ha da poco condiviso con i propri fan qui dove si mostra con indosso un costume da bagno e il suo lato B completamente in evidenza.

Uno scatto giudicato nell’immediato super hot e che gli stessi fan hanno commentato tempestivamente con vari messaggi, assolutamente ammaliati dalla bellezza di Wanda Nara e visibilmente colpiti dalla perfezione del suo lato B che ancora oggi continua ad essere ciò che molte donne al mondo desiderano anche per se stesse.