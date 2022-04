Mourinho sul palco dell’Ariston: il grande annuncio di Amadeus

Josè Mourinho è pronta a calcare il palco dell’Ariston al fianco di Amadeus, così come in passato ho già fatto anche Zlatan Ibrahimovic? Ecco la notizia bomba che metta insieme a te in giro nel web.

Amadeus ha accettato di buon grado la possibilità di tornare a mettersi in gioco sul palco dell’Ariston in vista del Festival di Sanremo del 2023 è quello del 2024, per le quali ha già in serbo delle grandi sorprese che lasceranno ben presto i fan della manifestazione canora senza parole.

Non è ben chiaro Rosario Fiorello prenderà parte in qualche modo all’allestimento di entrambe le manifestazioni artistiche, o se più semplicemente sosterrà il proprio amico di sempre da lontano. Uno dei primi grandi annunci che riguardano la settantatreesima edizione del Festival della canzone italiana però vede come indiscusso protagonista José Mourinho.

Amadeus punta tutto su Josè Mourinho

Ebbene sì, nonostante non sia più l’allenatore dell’amatissima Inter la squadra del cuore di Amadeus, Josè Mourinho continua ad avere un posto particolare nel cuore del conduttore suo tifoso da sempre così come recentemente ha avuto modo di dichiarare il conduttore futuro direttore artistico di Sanremo.

Non a caso, così come lo stesso conduttore ha dichiarato al Corriere dello Sport, Amadeus parlando di di Mourinho la seguente dichiarazione: “Io in realtà seguivo Mourinho già dai tempi del Porto. Una volta, io e Giovanna, che era in attesa da pochi mesi, lo abbiamo incontrato su un volo per Lisbona. Lì ho deciso che mio figlio si sarebbe chiamato così. Lei mi ha dato del matto…”.

L’allenatore presto sul palco dell’Ariston

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, Amadeus ha già ben chiara in mente quali sono gli obiettivi da raggiungere in vista del prossimo Sanremo che si terrà nel 2023 e per il quale hai intenzione di portare sul palco dell’ariston uno dei volti noti del calcio internazionale, ovvero José Mourinho.

Non a caso, nel momento in cui è stato chiesto nella reale possibilità di portare l’allenatore sul palco del Festival di Sanremo Amadeus, senza molti giri di parole, ha rilasciato la seguente dichiarazione: “In effetti, non ci ho mai pensato. Sarebbe un super ospite, mi piacerebbe. Aggiungo, avere sul palco di Sanremo sia Mourinho sia Inzaghi sarebbe bello. Intrigante e chissà che non accada”.