Clamoroso De Laurentiis, apre alla cessione del Napoli: la prima mossa è vicinissima

La famiglia De Laurentiis si prepara a compiere una scelta epocale, il messaggio rivolto ai tifosi lascia aperta ogni possibilità.

Attraverso le colonne del Corriere dello Sport, il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha parlato delle prospettive future del club e non solo.

La famiglia De Laurentiis sarà costretta è ambiziosa, le nuove regole, però, potrebbero mettergli i bastoni tra le ruote.

La rinascita del Bari, dopo quella del Napoli

È notizia recentissima che il Bari di Luigi De Laurentiis ha matematicamente conquistato la promozione in Serie B. I galletti, dopo quattro anni tra Serie C e Serie D, tornano nella serie cadetta con il grande sogno di raggiungere la massima serie. Luigi De Laurentiis, quando ha rilevato la società biancorossa nel 2018 ha avviato un progetto ambizioso come quello del Napoli. Il padre Aurelio, infatti, fece lo stesso con la società campana nel lontano 2004. ADL prese una società fallita ed in Serie C e l’ha portata a lottare al vertice del campionato italiano, togliendosi anche la soddisfazione di vincere qualche trofeo. Il figlio Luigi vorrebbe ripercorrere le orme del padre ma una nuova regola potrebbe complicarne i piani.

Dal 2024, infatti, verrà abolita la possibilità di possedere più società all’interno della stessa famiglia. I De Laurentiis, dunque, si troveranno davanti ad una scelta difficile.

De Laurentiis, ecco le parole che fanno tremare i tifosi: la scelta potrebbe rivelarsi clamorosa

Il progetto avviato in Puglia sta prendendo sempre più forma. In tal senso la promozione in Serie B è solo uno step intermedio nel percorso che vorrebbe il Bari tornare in Serie A e magari lottare anche per piazzamenti importanti. Luigi De Laurentiis, attraverso un’intervista rilasciata al Corriere dello Sport, ha parlato di un possibile ricorso che gli permetterebbe di tenere la società biancorossa anche oltre il termine del 2024: “Come sapete, c’è un ricorso in atto a proposito della scadenza fissata dalle istituzioni calcistiche, siamo in attesa di un risultato perché ci hanno permesso di prendere il titolo sportivo e di iscriverci poi a quattro campionati. Noi vogliamo avere il tempo necessario per vedere a chi cedere il club una volta arrivati in A“.

Le parole del figlio di ADL dimostrano come in questa gestione ci sia un profondo coinvolgimento, interromperla sarebbe, quindi, un grande rammarico per Luigi De Laurentiis che ha dichiarato: “dico che sarebbe un dispiacere lasciare Bari, ci ho speso 4 anni della mia vita, ora il quinto“.

La cessione del Bari, a questo punto, non è così scontata. La famiglia, com’è noto, possiede anche il Napoli e a tal proposito le parole di Luigi De Laurentiis lasciano aperti spiragli che preoccupano, e non poco, i tifosi partenopei: “I club italiani hanno molte richieste e molto appeal“.

Chiaramente il Napoli, club di vertice nel campionato italiano, avrebbe un grande appeal presso nuovi investitori, ecco perché la scelta della famiglia De Laurentiis è ancora in via di definizione. Il futuro delle due società, quindi, è tutto da decifrare.