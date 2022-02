Juventus, nome a sorpresa per l’estate: Allegri lo vuole a tutti i costi

La Juventus ha scelto chi sostituirà un giocatore in scadenza a giugno. Il calciatore che i tifosi non si aspettano può arrivare a Torino e stravolgere il mercato.

Il mercato in casa Juventus non finisce mai: dopo l’incredibile approdo di Vlahovic la dirigenza juventina si sta occupando dei diversi rinnovi di contratto dei giocatori in scadenza. Uno tra questi, però, non sembra intenzionato a restare e, al suo posto, si sta valutando un vero e proprio colpo che stupirebbe tutti.

I vertici bianconeri stanno valutando la rosa per la prossima stagione: sono tanti i nomi da valutare tra chi resterà e chi partirà. L’obiettivo è chiaro: rinforzarsi in vista della prossima stagione, ma al tempo stesso valutare alcune insidiose situazioni, su tutte il rinnovo di contratto di Paulo Dybala, che sta diventando un vero e proprio rebus. Le ultime notizie parlano di un avvicinamento tra le parti, che dovrebbero incontrarsi la prossima settimana, quando a Torino dovrebbe atterrare l’agente della Joya Jorge Antun. L’unico ostacolo parrebbe un accordo da rivedere per le commissioni dell’agente.

Juve-Cuadrado, addio a giugno?

Il futuro di un altro giocatore bianconero in scadenza sembra definito: Juan Cuadrado potrebbe non rinnovare in estate e lasciare la Juventus dopo diverse stagioni da protagonista. Per questa ragione la dirigenza ha iniziato a sondare vari nomi per occupare la fascia destra, che sarà liberata dalla sua partenza.

Il colombiano non sembra aver trovato alcun accordo affinché ci possa essere un rinnovo con la Juventus, per questo potrebbe cambiare maglia. I bianconero cercano un laterale destro all’altezza di Juan, che possa essere una garanzia sia in fase difensiva che in fase offensiva.

Juventus, l’esterno che piace ad Allegri

La Juventus avrebbe puntato gli occhi su un nuovo esterno da regalare da Allegri in caso di partenza di Cuadrado. Il giocatore in questione piace a tanti club europei, ma potrebbe sbarcare a Torino. A favorire la trattativa ci penserebbe il suo agente, Jorge Mendes, il quale vedrebbe di buon occhio il suo arrivo alla Juve: dopo l’acquisto di Cristiano Ronaldo nel 2018 ha una buona relazione con la dirigenza bianconera.

Il giocatore in questione è Nelson Semedo, difensore del Wolverhampton e della nazionale portoghese.

Il laterale destro ex Barcellona potrebbe essere il sostituto perfetto di Cuadrado per la sua adattabilità in quanto a posizione in campo e per le sue qualità offensive.