Napoli – Elmas spiazza tutti: il messaggio incredibile oggi sembra un cattivo presagio

Il calciatore del Napoli Eljif Elmas ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno spiazzato i tifosi, in un momento decisamente delicato del campionato.

La recente sconfitta contro la Fiorentina complica senza dubbio la corsa scudetto del Napoli, con grande delusione dei supporters che tuttavia credono ancora in qualche passo falso dei diretti concorrenti. Insomma, la speranza è l’ultima a morire, anche se la situazione del club azzurro in questo momento è molto particolare.

Proprio per questo le parole del centrocampista hanno fatto infuriare i tifosi che non si aspettavano certamente il clamoroso flop che invece si è verificato.

Sogno scudetto già infranto? Le parole del calciatore fanno infuriare i tifosi

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, dopo i primi anni di ambientamento, sotto la guida di Spalletti sta vivendo quella che è la sua migliore stagione sotto al Vesuvio. Il giocatore è riuscito ad entrare in maniera stabile negli schemi di Spalletti, come dimostrato nell’ultimo impegno, nella difficile trasferta del Gewiss Stadium di Bergamo, dove il numero 7 ha siglato il gol del definitivo 3-1 che ha chiuso la partita.

Il calciatore nei giorni precedenti alla gara contro la Fiorentina ha parlato del suo rapporto con Spalletti e di quello che il tecnico gli ha trasmesso: “Spalletti mentalmente ci ha cambiato, mi vuole molto bene e anche io a lui. Sono cambiate tante cose. Quando serve vincere partite a volte puoi anche non giocare bene, ma l’importante è vincere le partite. I campionati si vincono anche così, ci vuole anche un po’ di cazzimma“.

Quelle parole che nessuno si aspettava, i tifosi non la prendono bene

Intervenuto riguardo alle possibilità scudetto del suo Napoli, Elmas non si è voluto nascondere, confermando che per i partenopei lo scudetto è un obiettivo ed un sogno allo stesso tempo. Queste le sue parole: “Scudetto? Ci crediamo, siamo una grande squadra, così come lo è Spalletti. Vogliamo vincere tutte le partite. Fiorentina? La stiamo preparando bene e sappiamo che anche questa sarà una partita dura“.

Sembrerebbe quasi che il calciatore abbia messo un po’ le mani avanti e proprio per questo le sue parole oggi hanno un suono quasi cupo rispetto a quello che si è verificato dopo. Più di tutto però quello che ha fatto arrabbiare i tifosi è stata proprio quella mancanza di ‘cazzimma’ di cui invece ha parlato e che avrebbe dovuto animare la squadra partenopea.

Profonda delusione quindi nei confronti di un gruppo che a tratti sembrava quasi non crederci più e che forse avrebbe dovuto non dare tutto per scontato. Come lo stesso Elmas ha chiarito, parlando della vittoria della sua Nazionale contro l’Italia: “Il calcio però è così, non vincono sempre i grandi, a volte vincono anche i piccoli”. Proprio quello che è successo ad una grandissima Fiorentina contro un ‘piccolo’ Napoli, con grande delusione di tutti.