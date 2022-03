Chelsea, gravissime conseguenze dell’addio di Abramovic: partenze clamorose tra i big

L’addio di Abramovic al Chelsea sta iniziando a dispiegare i suoi effetti su tutto il panorama calcistico, ma ovviamente i primi scossoni arrivano proprio dallo spogliatoio. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare quanto sta accadendo in queste ultime ore.

Le dimissioni di Abramovic dalla presidenza del Chelsea hanno messo in subbuglio l’intera società. Diversi membri dei Blues sono pronti a salutare e rilanciare la propria carriera altrove e chissà che qualche italiana non si assicuri il grande colpo della vita.

Dopo quasi vent’anni la presidenza del Chelsea si è ritrovata “orfana” di un patron che negli anni ha portato in alto la squadra londinese, conquistando 19 titoli durante la sua era. La decisione di Abramovic è arrivata all’improvviso in un momento delicato per via del conflitto tra Russia e Ucraina e ha lasciato tutti di stucco.

L’ex patron dei Blues si è ritrovato costretto a vendere il club per il timore delle sanzioni del governo britannico, che minacciava di tenere sott’occhio i potenti oligarchi russi come lui in questo momento di conflitto. Abramovic ha accettato di dire addio, nonostante i suoi legami con Putin, per il bene del club e per salvare la sua figura in un momento così complicato. I Blues sono adesso in attesa di scoprire chi acquisterà il club: le proposte stanno arrivando, ma la situazione non si è ancora sbloccata.

Questa situazione di caos ha messo in allarme la squadra, con tanti senatori che sarebbe prossimi a salutare.

Chelsea, la rivoluzione nello spogliatoio che nessuno si aspettava

In casa Chelsea si respira l’aria di una vera e propria rivoluzione: sono tanti i nomi in partenza tra dirigenza e giocatori. Alcuni di essi sono importanti negli equilibri della squadra e un addio cambierebbe il futuro del club londinese, che dovrà ripartire per fissare i prossimi obiettivi futuri.

Con la partenza di Abramovic, i Blues rischiano di perdere delle pedine fondamentali nello staff, come Petr Cech, Bruce Buck e Marina Granovskaia, che sembrerebbero aver maturato la decisione di abbandonare il club.

In casa Chelsea i tifosi sono pronti a salutare Andreas Christensen e César Azpilicueta, entrambi i difensori sono in scadenza di contratto e prossimi a vestire la maglia del Barcellona a partire dalla prossima estate.

Il nome caldo che mette nel panico i tifosi per un possibile addio è Romelu Lukaku. L’attaccante ex Inter si trova ad un bivio dopo il poco minutaggio datogli da Tuchel e dalle polemiche che accerchiano la sua figura dopo le sue clamorose dichiarazioni di pentimento per aver lasciato l’Inter.

Per avere ulteriori sviluppi bisogna aspettare, ma una cosa è certa: l’addio di Abramovic dopo vent’anni di mandato fa prospettare una rivoluzione nei Blues.