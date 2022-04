Luciano Spalletti molla tutto: annuncio shock arriva inaspettato e scatena la rabbia sui social

Il tecnico del Napoli Luciano Spalletti ha rilasciato una dichiarazione completamente inaspettata che ha lasciato i tifosi a bocca aperta: rabbia e delusione serpeggiano sui social, ecco cosa è accaduto.

La sconfitta che il Napoli ha subito in casa contro la Fiorentina ha ridimensionato le ambizioni scudetto degli uomini di Spalletti. Il mister azzurro, al termine del match, si è reso protagonista di alcune dichiarazioni che i tifosi non si aspettavano minimamente.

La corsa scudetto del Napoli di Luciano Spalletti si complica maledettamente dopo la pesante sconfitta subita contro la Fiorentina nell’ultimo turno di campionato. Dopo un inizio di partita giocato con il giusto atteggiamento, gli azzurri sono andati sotto nel parziale con un gol dell’argentino Nico Gonzalez, bravo a ribattere in rete da pochi passi una respinta imprecisa della difesa napoletana.

Al rientro degli spogliatoi Spalletti allora decide di cambiare qualcosa nell’assetto della squadra: fuori Politano e Fabian Ruiz, dentro Lozano e Mertens. E dopo pochi secondi dal suo ingresso in campo, è proprio il fenomeno belga a bucare Terracciano e a riportare il punteggio in parità. Quando l’inerzia del match sembrava cambiata, ecco però che la Fiorentina ammazza il match con un uno-due micidiale.

Prima Ikoné trova il suo primo gol in campionato dopo l’assist del solito Nico Gonzalez, poi è Cabral a firmare l’1-3 con una splendida azione personale. A nulla serve poi il bellissimo gol di Osimhen nel finale, visto che è la Fiorentina a uscire vincente dal Maradona.

Quella dichiarazione che cambia tutto, i tifosi non perdonano

Al termine della partita giocatori e tifosi sono parsi visibilmente scossi per un’altra occasione persa, per di più in casa dove il Napoli spesso ha zoppicato ultimamente. Il più deluso di tutti è però sembrato sicuramente Luciano Spalletti, che non si aspettava un passo falso simile dalla squadra dopo le ultime convincenti prestazioni.

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore toscano ha dichiarato come l’atteggiamento avuto dalla squadra per tutti i novanta minuti fosse stato giusto, ma come alcune scelte potessero essere prese con più lucidità. Le parole che hanno però lasciato più perplessi i tifosi del Napoli sono state queste: “È un pochino una sentenza, – ha proseguito Spalletti parlando della corsa scudetto – diventa difficile recuperare punti in poche partite. Non abbiamo altra scelta se non quella di continuare ad allenarci in maniera corretta e provare a fare più punti possibili”. Dichiarazioni che sanno di resa, nonostante manchino ancora sei partite al termine della stagione. I tifosi sono arrabbiati, ma sperano si tratti solo di parole dettate dalla delusione per la gara e che a mente fredda il tecnico possa analizzare con maggiore razionalità la situazione e non perdere il filo di una stagione che può comunque essere recuperata con un pizzico di fortuna.

Anche perché il pareggio del Milan contro il Torino ha riaperto nuovamente i giochi, e il Napoli deve continuare a crederci già dalla prossima partita contro la Roma.