Chelsea – Si mette sempre peggio per Lukaku: “Non convocato per il Real”

L’avventura di Lukaku al Chelsea si sta rivelando un flop: l’attaccante belga non sarà convocato per la sfida di Champions contro il Real Madrid.

La seconda avventura di Lukaku al Chelsea sta avendo un sapore decisamente amaro. L’attaccante belga non è riuscito ad esprimersi come accaduto con la maglia dell’Inter, club in cui ha avuto una crescita esponenziale in due sole stagioni.

L’ex nerazzurro ora non è più titolare con Tuchel: il tedesco gli preferisce costantemente un falso 9 come Havertz o una punta molto agile come Werner. Lo stesso allenatore ha recentemente dichiarato che il matrimonio fra Lukaku e i Blues non è andato bene, ma ha anche aggiunto di aver fiducia in lui.

Tuttavia, le indiscrezioni su un suo possibile addio al termine della stagione continuano ad aumentare, soprattutto dopo che il CT del Belgio Roberto Martinez ha detto che, secondo lui, al giocatore farebbe bene cambiare squadra per avere più continuità.

Le voci su un suo possibile ritorno all’Inter circolano da diverso tempo ormai, ma è molto difficile che questo accada per motivi prettamente economici.

Intanto, Tuchel ha confermato che Lukaku non ci sarà contro il Real Madrid: il belga non sarà convocato.

Chelsea, contro il Real senza Lukaku

Il Chelsea dovrà giocare il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid al Bernabeu. Si ripartirà dall’1-3 di Stamford Bridge, match dominato da un inarrestabile Benzema, autore di una tripletta stratosferica (la seconda consecutiva dopo quella al PSG).

Al temine della partita d’andata, Lukaku è stato fra i più criticati da media e tifosi. L’ex Inter ha iniziato la partita dalla panchina ed è subentrato nel finale: nei minuti giocati ha avuto due ottime chance per dimezzare lo svantaggio, ma ha sciupato malamente due ottime occasioni da gol.

Tuchel lo ha difeso affermando che non sia giusto dare la colpa al numero 9 e ha confessato: “Romelu ha un problema al tendine d’Achille”.

L’attaccante, dunque, non è al meglio della forma fisica, ma le statistiche sono preoccupanti: i gol sono pochi e le panchine sono sempre di più.

Contro il Southampton, nell’ultimo turno di Premier League, non è stato nemmeno convocato: la squadra ha vinto facilmente mettendo a segno sei reti senza di lui.

E la sua assenza è confermata anche conto il Real Madrid: sarà la seconda mancata convocazione consecutiva.

Tuchel ha deciso: niente Real Madrid per Lukaku

Real Madrid-Chelsea potrebbe essere la gara più importante della stagione per i Blues, ma Lukaku non potrà giocarla.

Tuchel, infatti, ha scelto di non convocare l’attaccante per la trasferta al Bernabeu: l’attacco sarà affidato a Werner o Havertz (o entrambi).

L’allenatore tedesco ha confermato in conferenza stampa che l’ex Inter non farà parte della lista dei convocati: una decisione che ha stupito, ma che ha una motivazione molto valida alla base.

Nessuna rottura: Lukaku sarà out per infortunio. Come anticipato, l’attaccante ha un problema al tendine d’Achille e resterà a Londra per sottoporsi alle cure. Nessun caso in casa Chelsea, anche se il nome del centravanti resta sempre quello più chiacchierato.