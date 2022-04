Napoli – Spalletti perde un’altra pedina fondamentale: arriva l’esito negativo

Arrivano pessime notizie dall’infermeria del Napoli: gli esami effettuati al giocatore hanno dato l’esito che nessuno dei tifosi si augurava.

La stagione maledetta per il Napoli dal punto di vista degli infortuni continua. Infatti Spalletti sarà costretto a rinunciare a uno dei giocatori più determinanti della rosa in vista dei prossimi impegni.

Il Napoli, dopo la delusione del mancato accesso in Champions League nella passata annata, sta disputando un grande campionato in questa stagione con Luciano Spalletti al timone della squadra. Gli azzurri sono tornati competitivi per vincere lo scudetto, anche se a cinque giornate dalla fine le speranze si stanno affievolendo sempre di più.

Gli ultimi due passi falsi al Maradona contro Fiorentina (sconfitta per 2-3) e Roma (pareggio per 1-1 agguantato dai giallorossi nei minuti di recupero) hanno creato un divario seppur minimo con Milan e Inter. Adesso il Napoli è a 67 punti in classifica, a -4 dai rossoneri e potenzialmente a -5 dai nerazzurri. L’impresa sembra quasi impossibile per gli uomini di Spalletti, anche se basterebbe solo un passo falso delle milanesi per provare a rimettersi prepotentemente in corsa.

Il prossimo turno potrebbe essere teoricamente favorevole al Napoli, che andrà in Toscana per affrontare l’Empoli di Andreazzoli, mentre Milan e Inter incontreranno rispettivamente la Lazio di Sarri e la Roma di Mourinho.

Napoli, un’assenza che pesa tanto nell’economia della squadra

Il Napoli contro la Roma ha dovuto rinunciare al suo portiere titolare David Ospina, colpita da una sindrome influenzale che potrebbe escluderlo anche dal match contro l’Empoli. Al suo posto dovrebbe rivedersi ancora Alex Meret, che ha avuto pochissimo spazio fino a ora ma che potrebbe essere il portiere titolare per la prossima stagione visto il contratto in scadenza del colombiano.

Un’altra assenza pesante per Spalletti riguarda quella di Kalidou Koulibaly, che dovrà saltare la partita per squalifica. Al suo posto tornerà dal 1′ Juan Jesus in coppia con Rrahmani al centro della difesa. Un recupero importantissimo per gli azzurri riguarda quello di Giovanni Di Lorenzo, che ha smaltito l’infortunio al ginocchio e dovrebbe riprendersi il posto da titolare sulla fascia destra. La notizia peggiore di tutte per i tifosi del Napoli è rappresentata dalla perdita per infortunio di Stanislav Lobotka, uscito malconcio dall’ultima sfida contro la Roma. Il calciatore slovacco, che nella seconda parte di stagione si è preso il centrocampo degli azzurri a suon di super prestazioni, ha rimediato una lesione di basso grado del bicipite femorale destro, che lo terrà fuori per i prossimi impegni della squadra.

Con Lobotka che salterà quasi sicuramente almeno le prossime due partite contro Empoli e Sassuolo, saranno Fabian Ruiz e Zielinski (entrambi molto in ombra in questa fase del campionato) a doversi riprendere la squadra sulle spalle.