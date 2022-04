Sinisa Mihajlovich lontano dagli schermi, parla il presidente Fifa Infantino

Le condizioni di salute di Sinisa Mihajlovic hanno innescato la preoccupazione dei tifosi del Bologna e anche dell’allenatore che segue la squadra in serie A da molto tempo. A rompere il silenzio ci ha pensato il presidente Fifa Gianni Infantino.

In queste settimane sono state numerose le notizie pubblicate sul conto di Sinisa Mihajlovic che, nei giorni scorsi, ha annunciato ai giocatori del Bologna e non solo di essere stato costretto ad un nuovo imminente ricovero a seguito della scoperta relativa alla sua malattia.

A fare il giro del web in queste ore, però, troviamo delle dichiarazioni improvvise fatte dal presidente Fifa Gianni Infantino sul conto dell’allenatore del Bologna.

Come sta Sinisa Mihajlovic?

Solo poche settimane fa Sinisa Mihajlovic durante una conferenza stampa ha rotto il silenzio rilasciando un annuncio che i tifosi del Bologna non avrebbero più voluto sentire.

L’allenatore, infatti, ha spiegato di aver scoperto il ritorno della malattia di recente motivo per cui, giocando d’anticipo, ha già cominciato l’iter necessario per la sua regressione.

Una notizie che ha subito fatto il giro dei media e che ha permesso a Mihajlovic di trovare una grande solidarietà derivante dagli amici di sempre, numerosi personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport, dalla squadra che ha sempre creduto in lui e da numerosi sostenitori dell’allenatore attraverso i social media e non solo. Nel corso delle ultime ore, a rompere il silenzio ci ha pensato anche il presidente Fifa.

LEGGI ANCHE -> Cristiano Ronaldo colleziona un curioso record: “E’ il più temuto dai piloti”

LEGGI ANCHE -> Atalanta – il difensore non si frena: quello che ha detto sulla sua ex squadra è incredibile

“Ci sono più importanti…”

Nei giorni scorsi la news relativa al ricovero dell’allenatore del Bologna si è diffusa come macchia d’olio nei media, complice anche la videochiamata raccontata da numero magazine che Sinisa Mihajlovic ha voluto fare ai calciatori del Bologna.

La grande forza d’animo messa il campo dall’ex calciatore e allenatore contro la malattia ha colpito davvero tutti, anche il presidente Fifa Gianni infantino che su Mihajlovic ha rilasciato la seguente di importante dichiarazione: “Ci sono cose più importanti del calcio e mando un abbraccio a Sinisa Mihajlovic per la partita che sta giocando e a Louis van Gaal”.