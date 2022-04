Osimhen rientra in gruppo: le condizioni del calciatore però preoccupano i tifosi

Osimhen questa mattina è tornato ad allenarsi con i compagni, ma le sue condizioni preoccupano i tifosi: il mistero intorno a quello che è accaduto alla gara valida per la qualificazione del Mondiale si infittisce.

A sette partite dal termine del campionato il Napoli ci crede al sogno Scudetto, ma per realizzarsi Spalletti ha bisogno del suo attaccante. Osimhen oggi è atteso a Castel Volturno per allenarsi con la squadra. Ieri il calciatore ha fatto rientro a Napoli con un aereo privato e null’altro è trapelato sul suo arrivo.

Dopo la mancata qualificazione al mondiale in Qatar 2022 della Nigeria di Osimhen a causa dell’1-1 nel match di ritorno contro il Ghana, al triplice fischio i tifosi inferociti delle Super Eagles, giunti in massa allo stadio nazionale della capitale nigeriana Abuja, hanno invaso il campo e distrutto tutto ciò che capitava a tiro: zolle del campo, bandierine, panchine.

La follia dei tifosi nigeriani ha avuto come conseguenza la morte di Joseph Kabungo, medico di nazionalità zambiana addetto all’antidoping designato dalla Fifa. La giovane punta del Napoli è atterrato ieri mattina con un volo privato. Stamattina era atteso a Castel Volturno da Spalletti e compagni per allenarsi con i giocatori che ieri non hanno giocato a Bergamo.

Quello che conta ora è che il nigeriano classe ’98 si concentri sugli azzurri e che chiarisca con il club partenopeo i motivi del suo ritardo. Settimana prossima il Napoli affronterà la Fiorentina, gli azzurri hanno bisogno dei gol dell’attaccante, miglior marcatore della sua squadra.

Leggi anche —> Atalanta-Napoli: è sfida anche sul mercato, ma lui ha già scelto da che parte stare

Il rientro di Osimhen infittisce il mistero: come sta il calciatore?

Nel prepartita tra Atalanta e Napoli ai microfoni di Dazn ha parlato del caso Osimhen anche il direttore sportivo del club campano.

Cristiano Giuntoli ha voluto chiarire che: “Non esiste un caso Osimhen, è un ragazzo straordinario e di grande professionalità, amato da tutti. Per oggi è squalificato, quindi quello che si dice in giro non ha senso. Se viene fuori questo problema non so cosa dire. Una multa? Assolutamente no”. Quindi di fatto senza smentire, ma neppure confermare le voci che si sono susseguite con prepotenza nei giorni scorsi.

Leggi anche —> Napoli – A rischio la fase più difficile del campionato: 5 giocatori in sospeso, tifosi preoccupati

Oggi sicuramente la società avrà modo di parlare con il giocatore per conoscere le cause del posticipo del suo rientro in città. Dalle parole del direttore sportivo la situazione sembrerebbe tranquilla ma rimane il dubbio sulle sue condizioni fisiche e mentali. La mancata qualificazione e quello che è accaduto dopo la gara potrebbero aver minato la serenità del calciatore. I tifosi sono molto preoccupati, proprio perché si avvicina la fase calda del campionato, proprio per questo la situazione è in costante aggiornamento.