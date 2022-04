Stella del Napoli grave dopo un’incidente stradale: operato d’urgenza

Ore di profonda apprensione per una stella Napoli coinvolto in un incidente stradale e che in queste ore versa in gravissime condizioni. Ecco cos’è successo nel dettaglio.

Sono ore di profonda apprensione per una stella calcio italiano che nel corso della sua vita ha segnato la storia di questo sport con indosso la maglia del Napoli. La notizia relativa al suo incidente si è subito diffusa a macchia d’olio lasciando i tifosi della squadra senza parole.

Secondo quanto diffuso dalla stampa, inoltre, l’atleta avrebbe già subito un delicato ed urgente intervento chirurgico, ma non è stato sufficiente per sciogliere la prognosi sulla vita.

Grave incidente per giocatore del Napoli

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso delle ultime ore si è diffusa a macchia d’olio la notizia relativa all’incidente avuta dall’ex calciatore Freddy Rincon. L’atleta ha indossato la maglia del Napoli negli anni 90’ e, dopo una breve carriera di allenatore si trovava in Colombia… qui dove si è consumato il tragico incidente automobilistico.

Secondo quanto reso noto anche da La Gazzetta dello Sport, Rincon si trovava nella città di Calì nei pressi dello stadio Pascual Guerrero, qui dove la sua auto si è scontrata violentemente contro un autobus.

Come sta il calciatore?

Al momento, dunque, la ricostruzione della dinamica dell’incidente è stata affidata agli agenti che stanno facendo i dovuti sopralluoghi al fine di capire, dunque, cosa possa esser successo.

Freddy Rincon attualmente si trova ricoverato in prognosi riservata, nonostante l’intervento d’urgenza al quale è stato prontamente sottoposto dopo il trasferimento in clinica. A rompere il silenzio, però, è stato il medico che attualmente ha in cura l’ex atleta, Laureano Quintero, direttore della clinica Imbanaco che alla stampa ha parlato di condizioni gravi per la quale è ancora impossibile sciogliere la prognosi riservata sulla vita a causa di un grave trauma cranico subito.