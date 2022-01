Clamoroso Bayern Monaco: Thomas Muller verso l’addio!

Sta per profilarsi uno scenario inaspettato in casa Bayern Monaco: Thomas Muller potrebbe lasciare i bavaresi. Qui tutti i dettagli.

Thomas Muller potrebbe clamorosamente lasciare il Bayern Monaco: il trequartista tedesco sarebbe molto vicino all’addio.

Il Bayern Monaco è pronto ad iniziare una rivoluzione. Il club tedesco, infatti, non ha ancora avviato sorprendentemente le trattative per i rinnovi di contratto con i tre calciatori più rappresentativi della rosa. Neuer, Lewandowski e Muller non hanno ancora ricevuto una chiamata dalla società, anche se le tre situazioni sono diverse fra loro. Il portiere è il più vicino di tutti alla conferma (potrebbe chiudere la carriera in Baviera), il polacco si siederà al tavolo con il proprio agente e la dirigenza al termine della stagione, mentre per il trequartista non ci sono novità.

Sarebbe qualcosa di sorprendente, ma Muller potrebbe veramente lasciare il Bayern Monaco dopo aver iniziato la sua avventura nelle giovanili nel 2000 (promosso in prima squadra nel 2008). Di seguito tutti i dettagli sulla vicenda.

Bayern Monaco: addio a Muller?

Fino ad ora, Muller è stato protagonista assoluto di questa prima metà di stagione con la maglia del Bayern Monaco. Il trequartista tedesco è un simbolo della squadra e nessun allenatore ha mai rinunciato a lui: anche Nagelsmann lo ha posto al centro del suo progetto e il calciatore lo ha ripagato con prestazioni eccellenti in Bundesliga e Champions League.

Tuttavia, tutto tace sul fronte rinnovo: Muller non avrebbe ricevuto nessuna chiamata dalla dirigenza, che starebbe meditando di apportare un ricambio generazionale all’interno della rosa. Il tedesco non è mai stato così lontano dal Bayern dai tempi in cui è stato ad un passo dal Manchester United nel 2015.

E proprio la Premier League potrebbe essere nuovamente nel destino del calciatore: ecco quali sono le due squadre interessate a lui.

Newcastle ed Everton, follie per Muller

Sono due le squadre che avrebbero iniziato a sondare il terreno per Muller: il ricchissimo Newcastle e l’ambizioso Everton. Il calciatore non si libererà in estate a parametro zero, in quanto il contratto è in scadenza nell’estate del 2023, ma, in caso di addio, il Bayern non dovrebbe avere richieste economiche troppo elevate.

Al contrario, il calciatore potrebbe richiedere un contratto da big, l’ultimo importante della sua fenomenale carriera. Entrambi i club hanno una base economica molto solida e potrebbero sfidarsi a colpi di milioni per aggiudicarsi Muller.

È ancora presto, quindi non è da escludere che altri club possano inserirsi, ma Newcastle ed Everton si stanno già muovendo per Thomas Muller.