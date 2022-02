Lukaku Juventus è realtà: il tecnico conferma tutto, tifosi in fibrillazione!

Romelu Lukaku è stato a un passo dal vestire la maglia della Juventus. L’allenatore non ha dubbi e rivela questo clamoroso scoop di calciomercato.

Il Chelsea continua a volare sia in Premier che in Champions, ma Romelu Lukaku non sta proprio riuscendo a inserirsi nei meccanismi della squadra di Tuchel. Nell’andata degli ottavi di finale contro il Lille, l’allenatore tedesco non gli ha concesso nemmeno un minuto.

Una delle più grandi delusioni di questa stagione fino a ora è sicuramente il ritorno di Romelu Lukaku in Premier League. L’ex attaccante dell’Inter, che ha fatto faville nei suoi due anni con la maglia nerazzurra, si sta rivelando un vero e proprio flop al Chelsea.

In tutte le competizioni sono solamente dieci i gol messi a segno da Big Rom, che sta facendo enorme fatica a trovare spazio nel calcio di movimento di Tuchel. I fatti fino a questo momento dicono che i Blues, vincitori dell’ultima Champions League, viaggiano meglio senza di lui. Infatti il trio leggero Pulisic-Ziyech-Havertz non dà punti di riferimento creando confusione a tutte le difese avversarie.

Thomas Tuchel ne è consapevole, ma allo stesso ha voluto difendere Lukaku da tutte le accuse che stanno piovendo su di lui. Il giocatore va preservato e recuperato per non buttare all’aria l’investimento da 115 milioni che la proprietà ha fatto per acquistarlo.

La rivelazione inaspettata del tecnico italiano

Lukaku però, prima di scegliere di andare all’Inter, è stato cercato molto insistentemente anche da un altro club italiano, la Juventus. I bianconeri erano alla ricerca di un attaccante e prima di puntare su Morata avevano sondato il terreno anche per Big Rom. La confessione arriva dall’allenatore che nei suoi due anni in Serie A lo ha reso il fulcro centrale della squadra: Antonio Conte.

L’ex allenatore dell’Inter nella sua ultima esperienza in Italia aveva espressamente chiesto alla società di acquistare Romelu Lukaku. Con Conte, il centravanti belga ha vissuto le due stagioni migliori della sua carriera segnando 64 gol e fornendo 16 assist in 95 partite, con la ciliegina sulla torta dello scudetto finale. Adesso Conte è al Tottenham insieme a Fabio Paratici, fino all’anno scorso direttore sportivo della Juventus. L’allenatore salentino ha ammesso: “Paratici ha provato a comprare Lukaku alla Juve perché sapeva benissimo che mi piaceva e lo volevo nella mia squadra”. Una sorta di strategia per evitare all’Inter di disporre di un attaccante che avrebbe fatto la differenza nei suoi due anni in Serie A. Alla fine Lukaku ha scelto il nerazzurro e tutti sanno come è andata a finire.

Se le cose al Chelsea non dovessero cambiare, chissà che Conte e Lukaku non potrebbero ritrovarsi anche nella prossima stagione nella stessa squadra.