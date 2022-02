Brutte notizie per la Lazio: permanenza non gradita, scoppia il caso nello spogliatoio

La Lazio è certamente un top club, ma non tutti la pensano così. Luis Alberto ha rilasciato infatti delle dichiarazioni che hanno contrariato non poco l’ambiente biancoceleste.

Luis Alberto sta avendo parecchie difficoltà in questa stagione a integrarsi nei meccanismi di gioco di Sarri. Il calciomercato estivo è dietro l’angolo e uno dei giocatori più importanti del nostro campionato potrebbe presto dire addio alla Serie A.

La Lazio sta vivendo una stagione di alti e bassi: l’arrivo del neotecnico Sarri non ha portato il gioco spettacolare che tutti si immaginavano, ma una filosofia di calcio che sta permettendo ai biancocelesti di rimanere aggrappati alle posizioni europee. Mentre alcuni giocatori come Zaccagni, Milinkovic-Savic e Immobile sembrano pienamente coinvolti nel progetto tecnico, altri stanno avendo qualche difficoltà in più.

Uno di questi è Luis Alberto, centrocampista spagnolo faro delle manovre della precedente gestione Inzaghi. I compiti tattici di Sarri hanno arretrato la sua posizione in campo, diminuendone la pericolosità negli ultimi metri di campo. Luis Alberto sta risultando sempre meno decisivo in questa stagione, e un suo addio alla Lazio sembra sempre più probabile. Dopo tanti anni tra Inghilterra e Italia, il sogno di Luis Alberto sarebbe quello di tornare a giocare nel suo paese, in Spagna.

Nella conferenza stampa pre Porto, il centrocampista spagnolo ha parlato del suo futuro non chiudendo nessuna porta: ecco le sue dichiarazioni.

Luis Alberto non si nasconde davanti alle telecamere

Dopo 207 partite, 38 gol e 56 assist con la maglia della Lazio, la tentazione di tornare in Spagna per Luis Alberto è alta. Nato e cresciuto quasi 30 anni fa a San José del Valle, in Andalusia, potrebbe presto ritornarci. Le esperienze al Liverpool, al Malaga e al Deportivo La Coruna lo hanno fatto crescere come giocatore, ma è stato solamente con la maglia biancoceleste che Luis Alberto ha mostrato al mondo la sua infinita qualità.

Le sue parole lasciano però molti dubbi sul suo futuro alla Lazio, nonostante il suo contratto scada fra tre anni. “Tornare in Spagna? Mi piacerebbe giocare in Liga, nel mio paese, e tornerei volentieri. Ma qui sto bene, ho un contratto fino al 2025 e rimarrei volentieri”. Parole che suonano come una sentenza per i tifosi della Lazio, che vorrebbero con loro il Mago ancora per parecchio tempo.

Per lui l’anno prossimo potrebbe esserci di nuovo il Siviglia, il club in cui è cresciuto e nel quale ritornerebbe dopo essersi affermato in Serie A.