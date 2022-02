Un ex del calcio italiano all’Isola dei Famosi: l’annuncio di Ilary Blasi

Tutto pronto per la nuova edizione capitanata da Ilary Blasi, e la moglie di Francesco Totti ha da poco fatto uno strabiliante annuncio che riguarda il reality show. Sulla Spiaggia dell’Honduras sta per arrivare un volto noto del calcio italiano. Ecco di chi si tratta.

Riflettori puntati sulla messa in onda dell’Isola dei Famosi, in attesa della comunicazione della data effettiva di messa in onda che dovrebbe coincidere con la fine del Grande Fratello Vip.

Del reality show in questione, che segna anche il ritorno davanti le telecamere di Ilary Blasi, si conosce ben poco dato che almeno per il momento non sono stati annunciati tutti i concorrenti che vestiranno il ruolo di naufraghi sulla spiaggia dell’Honduras.

L’attesa, comunque sia, sta per volgere al termine e quanto pare uno dei primi volti noti a salpare nel programma potrebbe essere proprio un volto noto del calcio italiano.

L’annuncio di Ilary Blasi

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web in queste settimane abbiamo avuto modo di vedere numerosi rumors che riguardano, appunto, l’avvio della nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

L’unica certezza fornita al momento sul reality show è il ruolo di conduttrice affidato, per il secondo anno consecutivo, a Ilary Blasi nonché moglie dell’ex Capitano della Roma.

In queste ore, comunque sia. A lasciare senza parole il pubblico e fan dello show riguarda l’annuncio che la conduttrice dell’Isola dei Famosi ha fatto circa il primo concorrente ufficiale del reality show.

Chi è il primo concorrente dell’Isola dei Famosi?

A lanciare il rumors in questione è stata la redazione di TV blog, secondo cui la prima concorrente ufficiale dell’Isola dei Famosi sarebbe l’ex calciatrice Carolina Morace, stella del calcio italiano e che negli anni si è messa in gioco anche nella veste di allenatrice.

Dopo aver giocato con indosso la maglia del Belluno, Verona, Lazio CF, Milan e in fine del Modena, nel 1998 ha avviato la sua carriera da allenatrice nel Lezio, nella nazionale italiana e in seguito in Canada e in fine nel Lazio nuovamente. Adesso, per Carolina Morace giunge una nuova sfida ovvero quella dell’Isola dei Famosi!