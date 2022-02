Arsenal-Manchester United è sfida di mercato: occhi puntati su di lui!

Arsenal e Manchester United hanno puntano gli occhi su centrocampista che potrebbe lasciare la sua attuale squadra per approdare in una delle due: il nome è caldissimo!

Nella finestra di mercato invernale né Arsenal né United sono riuscite a rinforzare il loro centrocampo, nonostante fosse il loro obiettivo primario. Per questo hanno rimandato le trattative alla prossima estate.

A gennaio i Red Devils non hanno portato ad Old Trafford nessun rinforzo, al contrario hanno ceduto in prestito quattro giocatori: Axel Tuanzebe al Napoli, Anthony Martial al Siviglia, Donny van de Beek all’Everton e Amad Diallo al Glasgow Rangers.

L’Arsenal ha ceduto molti giocatori, tra i tanti Ainsley Maitland-Niles alla Roma, Pierre-Emerick Aubameyang al Barcellona, Calum Chambers all’Aston Villa e Pablo Marí all’Udinese.

Entrambe le squadre non hanno effettuato acquisti significativi, rimandando così alla sessione di mercato estiva le prossime mosse per rafforzare le proprie rose. In particolare, entrambe le squadre hanno individuato un centrocampista che potrebbe fare al loro caso.

Arsenal-United, obiettivo centrocampista del Leicester

Il giocatore in questione è Youri Tielemans, il centrocampista belga del Leicester che è in scadenza nel 2023. A fine stagione deciderà se rinnovare con i Foxes o se andare altrove per iniziare una nuova avventura professionale.

Secondo gli ultimi rumours di mercato, il centrocampista vorrebbe lasciare il Leicester la prossima estate per approdare in un top club con ambizioni maggiori. L’anno scorso il club inglese chiedeva 60 milioni di sterline agli acquirenti, ma ora accetterebbero un’offerta di 35, piuttosto che vederlo partire a parametro zero nel 2023. L’allenatore del Leicester Brendan Rodgers su di lui ha detto che lo comprenderebbe se volesse dare uno slancio alla sua carriera, in quanto si tratta di un giocatore ambizioso.

L’identikit del giocatore

Youri Tielemans è cresciuto nelle giovanili dell’Anderlecht, club in cui ha giocato fino all’estate 2017 quando è passato al Monaco. Nella sessione di mercato invernale del 2019 è passato al Leicester in prestito per poi essere riscattato nella stessa estate per 45 milioni.

In questa stagione il centrocampista ha totalizzato 27 presente, segnando 6 gol e fornendo 6 assist ai compagni ed è diventato uno degli uomini fondamentali della squadra di Rodgers, che potrebbe però vederselo clamorosamente sfilare in estate.