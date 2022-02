Cavani saluta il Manchester United e i tifosi tornano a sognare

La storia d’amore fra Cavani e il Manchester United è vicina al capolinea: l’attaccante uruguaiano ha già in mente dove andare.

Cavani e il Manchester United si diranno addio a fine stagione: l’ex attaccante di Napoli e PSG ha una meta gradita.

Edinson Cavani ed il Manchester United si separeranno al termine della stagione. L’attaccante uruguaiano ha avuto un ottimo rendimento durante la scorsa stagione e questo ha convinto la dirigenza a prolungare di un anno il suo contratto, nonostante l’ex Napoli non fosse convinto.

Quest’anno sta avendo meno continuità e le statistiche sono peggiorate: 11 presenze (ma solo 602 minuti), 2 gol ed un assist in Premier League fino ad ora. C’è aria di cambiamento in casa United, come confermato dall’allenatore Ralf Rangnick (che al termine della stagione diventerà dirigente del club): per questo motivo è scontato l’addio del Matador. Rangnick ha confermato che in estate sarà necessario l’acquisto di una punta giovane per sostituire Cavani che, nella sua mente, ha già scelto la sua prossima meta.

Cavani, bye bye United

La scorsa stagione Cavani ha onorato la maglia numero 7 del Manchester United, la più pesante per il club inglese. Grazie alle sue prestazione si è guadagnato la conferma, ma ha cambiato il numero di maglia per cederlo a Cristiano Ronaldo, optando per il 21 indossato in Nazionale.

Proprio con la numero 21 saranno le ultime memorie di Cavani dei tifosi dei Red Devils: l’attaccante dirà addio a parametro zero in estate.

Nei giorni scorsi si è parlato con insistenza di un suo possibile ritorno in Sud America per indossare la maglia del River Plate, andando a sostituire il prodigio Julian Alvarez che passerà al Manchester City in estate. Tuttavia, non c’è nulla di vero al riguardo: Cavani sente di poter competere ancora ad alti livelli in Europa e vuole vivere un’ultima importante avventura in un top club.

Una destinazione desiderata

Salvo sorprese, non ci sarà un romantico ritorno al Napoli o al PSG: Cavani vuole un’avventura tutta nuova e, dopo aver giocato in Italia, Francia ed Inghilterra, spera di approdare in Spagna.

Nei mesi scorsi si era parlato di un possibile interesse del Barcellona, che però non ha mai deciso di affondare per lui. Ad ora i blaugrana hanno un reparto offensivo molto folto e difficilmente torneranno sulle sue tracce. Discorso diverso, invece, per quanto riguarda Atletico Madrid e Real Madrid.

I rojiblancos potrebbero salutare Suarez al termine della stagione a parametro zero e avrebbero bisogno di un sostituto. Data la situazione internazionale per il calciomercato, non sarebbe da escludere che la squadra di Simeone ingaggiasse uno svincolato come Cavani (che è un giocatore con la mentalità adatta allo spirito del Cholo).

Il Real, invece, potrebbe aver bisogno di un vice-Benzema, dato che Jovic non convince. Tuttavia, è più probabile che si vada alla ricerca di un profilo più giovane.

Da non scartare anche un’altra big come il Siviglia, che però ha già delle punte come Rafa Mir ed En-Nesyri.

Ad ora non sono iniziate delle trattative, ma il desiderio di Cavani è quello di andare in Spagna. Una decisione verrà presa nei prossimi mesi.