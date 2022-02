Vacanze lussuose per Danilo D’Ambrosio: le foto urlo della moglie Enza De Cristofaro

By

Una delle coppie più belle del mondo del calcio, senza ombra di dubbio, è quella formata da Danilo D’Ambrosio e la moglie Enza De Cristofaro… e non a caso a far discutere tifosi dell’Inter troviamo le vacanze di lusso che la coppia si è concessa in una location esclusiva.

Sono trascorsi molti anni dal momento in cui Danilo D’Ambrosio è entrato a far parte della squadra dell’Inter, qui dove ricopre il ruolo di difensore. Il calciatore, inoltre, ha sempre mostrato una certa cura e attenzione per la propria privacy nonostante il suo account personale e quello della moglie siano seguiti da un grandissimo numero di follower, profondamente colpiti e innamorati del racconto quotidiano che la De Cristofaro fa della propria vita quotidiana.

Non a caso, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web troviamo il racconto di una bellissima vacanza che la coppia si è concessa nel corso delle ultime settimane.

Danilo D’Ambrosio, l’amore in vacanza

Il Difensore dell’Inter Danilo D’Ambrosio ha trovato il grande amore della sua vita nella bellissima Enza De Cristofaro, insieme alla quale convolato a nozze nel 2016 per poi diventare papà dei due bellissimi bambini Leonardo e Ludovico che insieme a loro hanno conquistato la scena dei social.

Enza De Cristofaro, non a caso, ha avuto modo di farsi spazio nel panorama del web grazie appunto al racconto della sua vita tra carriera, ruolo da super mamma e moglie eccezionale sempre al fianco del marito supportandolo insieme ai figli anche durante le partite, sempre presenti allo stadio.

Nel corso degli anni, dunque, la moglie del difensore dell’Inter amato raccontare la propria quotidianità non nascondendo nulla ai propri follower e mostrando così anche i momenti più belli delle loro vacanze. Infatti, a tenere banco nel mondo del web troviamo le immagini che documentano i giorni romantici che Danilo D’Ambrosio e la moglie si sono concessi in una location esclusiva.

Vacanza lussuose per D’Ambrosio e la moglie

Dopo la stretta subita a causa della pandemia da Covid-19 anche per la coppia D’Ambrosio è giunto il momento di concedersi dei giorni di relax in location esclusive che hanno subito conquistato l’attenzione dei fan.

A lasciare senza parole il web, infatti, sono state le foto scattate da Enza de Cristofaro e condivise nella sua pagina Instagram, le quali raccontano appunto la vacanza che la coppia si è concessa nel cuore di Courmayeur, Con tanto di percorso in spa e piscina con acqua molto calda esterna è circondata da neve.