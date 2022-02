Atalanta, il sostituto di Ilicic arriva dal Brasile e sta incantando l’Europa

By

L’Atalanta ha nuovamente perso Ilicic per problemi personali dello sloveno e si guarda intorno per cercare un sostituto a stretto giro: il prescelto è un vero e proprio talento.

I problemi personali continuano a tormentare il povero trequartista sloveno dell’Atalanta, che ha giocato una sola partita in questo 2022 (contro l’Udinese) prima di tornare indisponibile.

L’ex Palermo e Fiorentina, arrivato a Bergamo nel 2017, non è un giocatore facile da sostituire, come testimoniano i 60 gol e oltre 40 assist in 172 presenze con i nerazzurri, bottino veramente ghiotto che ha fatto tanto comodo alla squadra di Gasperini.

Sebbene il reparto offensivo atalantino possa contare sulla presenza di tanti altri tasselli quali Malinovskyi, Boga, Pasalic, Pessina e Miranchuk, la squadra di bergamasca è comunque alla ricerca di un uomo che possa aggiungersi all’elenco sopracitato, considerando anche che Pessina e Pasalic vengono usati spesso come centrocampisti centrali e che il russo è in odore di cessione già dalla scorsa sessione di mercato.

L’uomo giusto per sostituire Ilicic è stato già trovato, è un giocatore con le stesse caratteristiche dello sloveno e gioca già in Europa.

Un brasiliano per Gasp

Si tratta del talento brasiliano classe 2000 Antony. Cresciuto nelle giovanili del San Paolo ed è stato prelevato dell’Ajax, squadra in cui milita dalla stagione 2020/2021.

Delle due stagioni giocate all’Amsterdam Arena ha collezionato 71 presenze condite da 21 gol, quasi 20 assist e soprattutto grande velocità, senso del dribbling e giocate che lo hanno reso uno dei prospetti più interessanti del panorama mondiale.

Nella stagione attuale ha già messo a referto 25 presenze 11 gol e 8 assist in tutte le competizioni, guidando assieme ad Haller e Tadic un Ajax che vola primo in classifica e anche primo a punteggio pieno nel girone di Champions.

Il prezzo è lievitato notevolmente rispetto a quando i lancieri lo hanno prelevato dal Brasile, e ora si aggira attorno ai 35 milioni di euro. Sul ventunenne c’è forte la pressione di molti top club europei, su tutti le inglesi.

Il Chelsea è pronto a dargli il posto da titolare al fianco di Havertz per sostituire l’altro ex Ajax Zyiech, il Tottenham lo posizionerebbe insieme a Son alle spalle di Kane e il Liverpool vorrebbe fare di lui il nuovo Momo Salah.

Insomma, sono molte le squadre che sono pronte a farsi la guerra per assicurarsi il giocatore brasiliano, vedremo se Percassi riuscirà a convincerlo e a fargli scegliere Bergamo, per regalare a Giampiero Gasperini un talento che potrebbe permettere ai nerazzurri di puntare finalmente a qualcosa in più.