Sergi Roberto non rinnova con il Barça e potrebbe arrivare in Serie A!

Sergi Roberto è in scadenza di contratto con il Barcellona, ma tutto porta a pensare che il centrocampista non rinnoverà. Tante big piomberanno su di lui, ma il suo futuro potrebbe essere in Serie A!

Il futuro di Sergi Roberto è lontano dal Barcellona: il centrocampista catalano non rinnoverà il suo contratto con gli azulgrana. Sono varie le destinazioni in cui potrebbe andare a parametro zero.

Sergi Roberto non sta vivendo un momento d’oro in Liga: il centrocampista è out da più di un mese per un infortunio muscolare che lo ha costretto a finire sotto i ferri. Il giocatore dovrà stare lontano dal terreno di gioco per almeno altri tre mesi, dunque, se i tempi verranno rispettati, il suo ritorno è previsto per il mese di aprile. Giusto in tempo per la fine della stagione e per un eventuale saluto ad un club che gli ha dato tutto, calcisticamente e umanamente.

Sergi Roberto, futuro lontano dal Barça

Il centrocampista del Barcellona classe 1992 è cresciuto nella cantera del club e veste la maglia blaugrana da quando aveva 14 anni. Dunque, un suo addio sarebbe commovente per il fatto che saluterebbe il club di tutta una vita.

Sergi Roberto è in scadenza di contratto a giugno, ma il rinnovo di contratto attualmente sembra impronosticabile. Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo gli accordi tra club e il giocatore sono sempre distanti, nonostante nei giorni scorsi l’agente del giocatore e il direttore sportivo Mateu Alemany avevano deciso di fissare un appuntamento per trattare un nuovo accordo, i contatti hanno subito un nuovo rallentamento che fa prevedere una brusca frenata. L’addio di Sergi Roberto significherebbe salutare di un’altra bandiera del club, dopo l’addio di Messi della scorsa stagione.

La Serie A tra le sue possibili destinazioni

Il centrocampista catalano sarebbe pronto a mettersi alla prova in una nuova squadra e in uno nuovo campionato. Tra le possibili destinazioni ci sarebbe la Premier League, con il Chelsea in testa, che la presenza di un nazionale spagnolo come capitan Apzilicueta lo farebbe vedere di certo di buon occhio al centrocampista blaugrana. Ma non solo…

Potrebbe infatti aprirsi alcuni spiragli anche nel campionato italiano: la Lazio vuole rinforzare la squadra dopo un mercato invernale deludente, dunque un arrivo a parametro zero potrebbe essere la carta vincente per un arrivo che renderebbe felici tutti.