Viky Varga, la borsetta dei sogni di chiunque: ecco quanto costa

Viky Varga, fidanzata di Graziano Pellè, è senza ombra di dubbio una delle influencer più seguite nel panorama social… e la sua borsetta in queste ore è l’assoluta protagonista della scena.

Viky Varga, modella ungherese classe 1995, a oggi è una delle icone di moda più amate sui social i cui outfit sfoggiati creano tendenza in men che non si dica.

La fidanzata di Graziano Pellè, che si considera ormai italiana ma, soprattutto, pugliese di adozione, in queste ore si trova protagonista dell’attenzione dei media grazie alla bellissima borsa sfoggiata in una foto su Instagram e che, in men che non si dica, ha catturato l’attenzione del popolo web.

La borsa da sogno, quindi, appartiene ad una speciale collezione realizzata da un noto brand di moda. Ecco di quale si tratta e quanto costa.

Viky Varga divina sui social

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, fin dal suo esordio sui social Viky Varga ha sempre mostrato uno stile unico e inconfondibile che ben presto le ha permesso di diventare una social star in campo internazionale. Successo stratosferico che per la Varga è arrivato anche in Italia, complice la bellissima storia d’amore con Graziano Pellè, nonché tra i giocatori di punta della nazionale negli anni passati.

La pagina Instagram della modella ungherese a oggi conta ben oltre 600mila follower, un vasto pubblico composto da italiani e non solo.

La borda da sogno di Lady Pellè

Nel mirino dell’attenzione del web troviamo la pubblicazione di una foto che Viky Varga nel corso delle ultime settimane ha condiviso nella sua pagina Instagram e che la ritrae con un look stupendo, che ha subito catturato l’attenzione del web.

Nello scatto in questione è possibile vedere Lady Pellè con indosso un abito realizzato dal brand Zimmermann, anche se a catturare l’attenzione dei fan è la borsa sfoggiata dalla Varga nella foto a cui facciamo riferimento. Si tratta di una borsetta realizzata da Furla 1927 S Top Handle, il cui costo si aggira intorno alle 300euro, arricchita con un foulard realizzato dallo stesso brand il cui costo si aggirerebbe intorno alle centinaia di euro.