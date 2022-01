Colpo di calciomercato incredibile! Frenkie De Jong sbarca in Serie A

Botto di calciomercato pazzesco in Serie A: il centrocampista del Barcellona De Jong è pronto a cominciare la sua nuova avventura in un club insospettabile.

Xavi vuole sfoltire dalla rosa del Barcellona tutti quei giocatori non congeniali al suo progetto tecnico. Uno di questi è l’ex Ajax Frenkie De Jong, ma nessuno avrebbe mai pensato che il suo futuro sarebbe stato in Serie A.

Frenkie De Jong è a un passo dalla Serie A. Il giocatore è in rotta di collisione con il neotecnico Xavi che non lo vede di buon occhio, e avrebbe già meditato da tempo di lasciare il suo attuale club. Dopo aver disputato due ottime stagioni con il Barcellona con Ronald Koeman in panchina, De Jong ha perso la titolarità nel centrocampo blaugrana, scavalcato dai due nuovi giovani talenti spagnoli Pedri e Gavi.

L’addio di Lionel Messi, passato al PSG nella scorsa estate, ha condizionato e non poco le prestazioni del centrocampista olandese che ha calato il suo rendimento. In questa stagione De Jong non è stato mai decisivo, segnando solamente un gol e fornendo due assist in Liga. La voglia di cambiare aria era presente già da tempo, ma nessuno si sarebbe immaginato che il suo prossimo club potesse essere italiano.

Nonostante gli interessamenti di Manchester United e Newcastle in primis, De Jong avrebbe scelto di ripartire dalla Serie A per tornare protagonista in Europa insieme alla sua nuova squadra: ecco i dettagli.

La scelta della Serie A per tornare a fare la differenza

Frenkie De Jong è stato uno dei pilastri del grande e spettacolare Ajax che nel 2019 fu a un passo dalla finale di Champions League. Solo un goal di Lucas Moura al 96′ spezzò il sogno dei Lancieri e regalò la prima finale della storia al Tottenham allenato da Pochettino.

In quella squadra fenomenale erano presenti giocatori come Ziyech, attualmente al Chelsea, Van de Beek, acquistato dal Manchester United e De Ligt, passato l’estate successiva alla Juventus. Proprio nella squadra bianconera, De Jong potrebbe rincontrare il suo vecchio compagno difensore ai tempi dell’Ajax.

La Juventus infatti avrebbe chiuso il clamoroso colpo di mercato voluto tanto da Massimiliano Allegri. Il tecnico bianconero, deluso dal rendimento dei vari Arthur, Rabiot e Bentancur, avrebbe chiesto uno sforzo economico alla società per tornare a competere subito per i massimi livelli in Champions League.

Con due giocatori in mezzo al campo come De Jong e Locatelli, i tifosi della Juventus potrebbero finalmente tornare a sognare per il presente e per il futuro.