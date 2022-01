Napoli pazza di lui: spunta la folle pista blaugrana!

Tra Napoli e Juve è scontro anche sul mercato per accaparrarsi un top player: il nome già fa impazzire i tifosi.

Non solo rivali sui campi di calcio, ma anche durante il mercato: quella tra Napoli e Juventus è una sfida che non si ferma mai. I partenopei sembrano essere piombati su un obiettivo bianconero.

Il Napoli deve ovviamente correre ai ripari per sostituire il partente Insigne, che dal prossimo luglio sarà un calciatore del Toronto. I partenopei non rimangono però a guardare, e stanno cercando un’occasione che possa portare in città un sostituto all’altezza.

Il nome che circola nelle ultime ore sta già facendo fermentare i tifosi azzurri. Un giocatore ancora molto giovane e dalla forza esplosiva, arrivato a Barcellona per cifre da capogiro.

Inserimento tra i bianconeri ed il Barcellona?

Stiamo parlando del francese dei blaugrana Ousmane Dembélé. Il giocatore è al centro di una grande bufera a Barcellona, visto che sia il direttore sportivo dei catalani, sia l’allenatore Xavi, hanno dichiarato a più riprese come l’ala sinistra debba prendere una decisione sul suo futuro, scegliendo di rinnovare il suo contratto o venire venduto subito.

LEGGI ANCHE -> Barcellona Juve tutto può succedere: il tecnico non lo sopporta più

A pochi giorni dal termine del mercato però, il giocatore non ha ancora trovato una sistemazione, né rinnovato il suo contratto con i blaugrana. Sembra infatti che sia aspettando una mossa da parte del Paris Saint-Germain, destinato il prossimo anno a perdere il suo fenomeno Mbappe a parametro zero.

È in questo quadro che la Juventus si è inserita, avendo parlato col giocatore e avendogli offerto un contratto per il prossimo anno, probabilmente per sostituire il partente Dybala.

Vista però la fretta del Barcellona di vendere il giocatore, il cui oneroso stipendio pesa sulle casse del club, il Napoli potrebbe cogliere la palla al balzo per prenderlo subito, facendolo magari crescere per questi rimanenti mesi sotto l’egida di Lorenzo Insigne, che da capitano saprebbe certamente motivare il giocatore a dare il meglio di sé, cosa che negli anni in Catalogna non ha praticamente mai fatto.

LEGGI ANCHE -> Il Milan non molla la Premier League: trovato il sostituto di Kjaer

Arrivato nel 2017 per 148 milioni, il giocatore ha infatti saltato la bellezza di 102 partite per infortunio, senza considerare dunque le volte in cui è stato messo fuori rosa per indisciplina. Un giocatore che quando sta bene ha un potenziale enorme, ma che ha bisogno anche del giusto contesto e degli stimoli adatti. Vedremo se Napoli potrà svoltare la sua carriera.