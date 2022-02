Walter Zenga, la famiglia si allarga ancora: l’annuncio ufficiale scatena il web

By

Felicità immensa nella vita di Walter Zenga, la famiglia dell’allenatore di calcio si allarga ancora e l’annuncio fatto sui social sta facendo discutere i magazine di cronaca rosa.

Nel corso degli anni la famiglia Zenga è spesso stata nel mirino dell’attenzione dei media, grazie al successo che l’ex della Serie A ha riscosso sul campo e anche grazie alla presenza dei figli in campo televisivo e social.

L’ex portiere, oggi impegnato nel ruolo di allenatore che gli ha permesso di vestire il ruolo di mister in numerose squadre, come nel caso del Cagliari Calcio nel 2020, ha avuto modo di essere protagonista dell’attenzione dei media grazie anche al racconto della propria vita al fianco della moglie Racula e non solo.

Recentemente a far discutere è stato il matrimonio del figlio Nicolò con l’ex star di Un posto al sole, Marina Crialesi; nozze celebrate con pochi intimi e dove gli assenti erano proprio i membri della famiglia. In queste ultime ore, però, a far discutere il web troviamo un’altra clamorosa notizia, dato che la famiglia Zenga si allarga e il tutto è stato annunciato sul web.

Felicità per i Zenga

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione dei media troviamo proprio la famiglia dell’ex portiere Walter Zenga, che in questi ultimi giorni è stata tra le protagoniste indiscusse della cronaca rosa italiana.

A lasciare senza parole il web troviamo l’annuncio che nel corso degli ultimi giorni è stato fatto dal portale Instagram del magazine Chi, diretto da Alfonso Signorini.

La famiglia Zenga, quindi, si allarga davvero dato che Andrea Zenga ha chiesto ufficialmente la mano della fidanzata Rosalinda Cannavò, conosciuta durante il percorso fatto nella casa del Grande Fratello Vip.

Il lieto annuncio sul web

La coppia formata da Andrea Zenga e Rosalinda Cannavò, dunque, ben presto convolerà a nozze! A raccontare tutto nel dettaglio è stato il portale di casa Chi, magazine che ha affidato a Rosalinda Cannavò la conduzione del format Casa Chi.

Nel post a cui facciamo riferimento, non a caso, è possibile leggere le seguenti parole: “Per festeggiare il primo anniversario del loro amore, che cade proprio il giorno di San Valentino, Andrea Zenga ha regalato a Rosalinda Cannavò l’anello di fidanzamento. Lo hanno rivelato i due innamorati durante la puntata di ‘Casa Chi’ in onda questa sera. Andrea ha regalato alla fidanzata una vera con sedici brillanti come pegno d’amore durante una romantica vacanza a Firenze”.