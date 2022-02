Il Siviglia pronto a soffiare un obiettivo di mercato al Napoli! Ecco il retroscena

Il Siviglia ha messo gli occhi su un obiettivo di mercato del Napoli. Il club spagnolo darà battaglia al club partenopeo per il cartellino di un giocatore: ecco di chi si tratta.

A partire dalla prossima estate il Napoli si muoverà sul mercato per portare nuovi innesti alla rosa, soprattutto dopo la partenza di Insigne con destinazione Toronto. Il club partenopeo non vuole farsi trovare impreparato e ha già puntato gli occhi su un nuovo giocatore. Occhio, però, alla concorrenza del Siviglia, che è pronto a puntare al giocatore sognato.

Il Napoli si trova in un momento delicato della sua stagione con la lotta per lo scudetto che si fa sempre più calda. Il club partenopeo si trova attualmente al terzo posto con 53 punti, al di sotto di Milan e Inter, e vuole giocarsi il tutto e per tutto per la conquista del titolo e, per lo meno, conquistare un posto nella prossima edizione della Champions League. Il Siviglia allo stesso tempo è al secondo posto del campionato spagnolo, ma punta al primo, attualmente occupato da un Real Madrid ferito dalla sconfitta di Champions contro il PSG.

Le due squadre si renderanno protagoniste nella prossima sessione di mercato, in quanto entrambe hanno puntato gli occhi sullo stesso giocatore, che è in scadenza di contratto con il suo attuale club il 30 giugno.

Napoli-Siviglia, ecco il giocatore sognato

Sia il Napoli che il Siviglia hanno puntato gli occhi sullo stesso giocatore. Il calciatore in questione è un difensore centrale di un club di Premier League, in scadenza la prossima estate.

Il giocatore in questione è Fabian Schar, difensore svizzero del Newcastle. Il difensore è al centro del progetto del nuovo tecnico Howe, che l’ha schierato in 12 partite su 13 da quando siede sulla panchina dei Magpies. Il giocatore gioca nel Newcastle dal 2018 e ha quasi sfiorato le 100 presenze con il club e ha sempre offerto sicurezza nelle retrovie difensive. È al centro dei piani del club inglese, ma non è da escludere che voglia vivere un’esperienza altrove in una realtà più competitiva che giochi le competizioni europee.

Il Napoli resta alla finestra, ma deve fare attenzione alla concorrenza: oltre al Siviglia, che insiste fortemente per portarlo in Liga, su di lui ci sarebbero anche Valencia e Milan.