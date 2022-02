Clamoroso Mané, il suo futuro lontano dal Liverpool: contatti avviati

Sadio Mané potrebbe clamorosamente lasciare il Liverpool la prossima estate. Ecco quali squadre potrebbero far salutare i Reds all’attaccante senegalese.

Mané sta vivendo un momento professionale perfetto: reduce dalla vittoria della Coppa d’Africa con il Liverpool e dalla vittoria nella partita d’andata degli ottavi di Champions League. Ma nel suo futuro c’è ancora il Liverpool o si prospetta un cambio di rotta?

Mané ha vinto la Coppa d’Africa con il suo Senegal da protagonista: suo infatti il rigore decisivo e il riconoscimento come miglior giocatore del torneo. La competizione vinta è stata il suo primo titolo con la nazionale, dopo le conquiste della Premier League e della Champions League con la maglia dei Reds. Un ulteriore successo è stata la vittoria all’andata degli ottavi di finale contro l’Inter per 2-0 a San Siro, nonostante la sua qualità sia stata tenuta a bada nel corso dei novanta minuti da un grande Skriniar, che ha frenato le sue incursioni.

Ma per il giocatore senegalese resta ancora un sogno professionale da conquistare: ecco quale.

Mané, sogno Liga per lui

Il giocatore senegalese avrebbe fatto sapere ai suoi agenti di voler rimanere al Liverpool a meno che un top club di Liga bussi alla sua porta, in particolare il Real Madrid o il Barcellona. Il sogno di Mané sarebbe infatti quello di giocare in uno di questi due club per il prestigio che possiedono.

Il giocatore è in scadenza nell’estate 2023: dunque, se il Liverpool vuole fare cassa con la sua vendita deve agire già nella prossima sessione di mercato, evitando il rischio di perderlo a zero l’anno dopo.

Il giocatore quasi 30enne vorrebbe cambiare aria per ambire ad essere il miglior giocatore africano della storia e considera che confermarsi al Real Madrid o al Barcellona sarebbe la scelta giusta per riuscirci.

Nessun contatto per il rinnovo

Fino al momento non vi è stato alcun contatto per il rinnovo: una situazione che preoccupa Mané e il suo entourage, che potrebbe partire a zero nell’estate del 2023. Inoltre, il Liverpool sembra puntare su un altro giocatore per il suo futuro: Luis Díaz, acquistato dal Porto nella finestra di mercato invernale, che gioca proprio nello stesso ruolo di Mané.