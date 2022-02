Damsgaard a rischio la sua permanenza in serie A: ecco cosa è successo

Il gioiellino danese della Sampdoria Mikkel Damsgaard non è più al sicuro: la Sampdoria farà di tutto, ma pesanti indiscrezioni lo conducono fuori dalla serie A.

Nell’attuale stagione Mikkel Damsgaard è stato travagliato da un infortunio alla coscia, che gli ha impedito di vedere i campi da gioco dalla settima giornata d’andata.

Arrivato nel 2020 per circa 7 milioni di euro dal Nordsjaelland, squadra nella quale è cresciuto, il classe 2000 ha sì fatto vedere il suo talento in Serie A nella scorsa stagione, segnando 2 gol e fornendo 4 assist, ma si è messo in mostra soprattutto durante gli scorsi campionati europei.

Con la nazionale danese ha raggiunto un’inaspettata semifinale, segnando un gol ai gironi contro la Russia, fornendo un assist agli ottavi contro il Galles e segnando una perla su punizione proprio in semifinale contro i padroni di casa dell’Inghilterra.

Un palcoscenico niente male quello di Euro2020, che ha dato al giovane talento una vetrina internazionale in cui brillare e farsi notare.

E nonostante la sua quasi totale assenza nell’attuale stagione, non mancano i club che dal prossimo anno sarebbero interessati ad usufruire delle prestazioni del danese.

LEGGI ANCHE -> Fiorentina, accordo raggiunto: il regalo che nessuno si aspettava!

Insidia d’oltremanica

Ad essere piombato sul giocatore sembra essere la squadra campione d’Europa uscente e appena laureatasi campione del mondo dopo la finale contro il Palmeiras, il Chelsea di Thomas Tuchel.

Damsgaard sa esprimere al meglio le sue caratteristiche proprio nella posizione di trequartista, che nei blues ricopre un ruolo fondamentale, dato che Tuchel ama giocare con il 3-4-2-1, appoggiando due trequartisti alle spalle dell’attaccante di peso Romelu Lukaku.

Attualmente i padroni di quel ruolo sono Kai Havertz e Mason Mount, avendo come unico rincalzo ai due classe ’99 il marocchino Hakim Ziyech, che però non sta brillando come ai tempi in cui giocava nei Lancieri dell’Ajax.

Al Chelsea serve dunque un’altra alternativa e il danese sembra la pedina perfetta per regalare a Tuchel un giocatore che potrebbe esplodere ulteriormente nel giro di pochissimo tempo e fare le fortune dei blues per molti anni a venire.

LEGGI ANCHE -> Lazio, un big ai ferri corti con Sarri: ecco cosa è successo nello spogliatoio

Il suo prezzo di mercato si era quasi quadruplicato dopo gli europei, arrivando a valere fino alla soglia dei 25-30 milioni di euro. La Sampdoria non sembra volersi schiodare da questa valutazione, e il Chelsea non si farà certamente spaventare da una cifra che per le casse blues è quasi irrisoria (d’altronde nello scorso mercato hanno preso Lukakudall’Inter per 113 milioni di euro, l’anno prima Havertz dal Bayer Leverkusen per 80 milioni).

Vedremo se la Samp riuscirà a resistere o cederà alle pressioni degli inglesi.