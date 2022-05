Calhanoglu, quello che ha detto su Pioli è incredibile: i tifosi restano di stucco

Hakan Calhanoglu torna a far parlare di sè, le sue parole nell’intervista rilasciata a DAZN su Pioli lasciano di stucco i tifosi del Milan.

La prima stagione in nerazzurro di Hakan Calhanoglu sta volgendo al termine.

L’ex fantasista del Milan è passato in estate sulla sponda opposta dei navigli dopo anni altalenanti in rossonero e, come del resto inevitabile, la sua scelta ha destato non poco disappunto nella tifoseria del Diavolo che si è sentita ovviamente tradita.

Calhanoglu ha sin da subito difeso la sua scelta mostrande sul campo la voglia matta di far pentire la sua ex società di non aver compiuto lo sforzo economico richiesto dal turco per rinnovare il contratto in scadenza.

Il fantasista non ha però avuto vita facile sin da subito con l’Inter.

In primo luogo per l’inevitabile perplessità dei suoi nuovi tifosi che in lui vedevano comunque quel giocatore mai continuo nei cugini e in secondo luogo per un aspetto tattico.

Se nel Milan Calhanoglu poteva giocare nel suo ruolo più naturale, quello di numero 10 puro, all’Inter è arrivato per sostituire il partente Eriksen nel ruolo di mezz’ala di fantasia nel 3-5-2 di Simone Inzaghi, il quale ai tempi della Lazio poteva contare in quel ruolo su Luis Alberto.

Il numero 20 dei nerazzurri, pur con qualche momento di inevitabile difficoltà è però riuscito a inserire bene negli schemi tattici del nuovo allenatore divenendo fondamentale per i suoi.

Anche di questo Calhanoglu ha parlato in un’intervista rilasciata a DAZN in cui a far rumore sono state le parole verso il suo ormai ex allenatore Stefano Pioli.

Calhanoglu, parole sorprendenti nei confronti del suo passato: tifosi increduli

Hakan Calhanoglu ha dimostrato ulteriormente quanto il rapporto con i suoi nuovi tifosi e la sua nuova realtà sia divenuto solido e importante.

“Voglio stare all’Inter il più a lungo possibile perché mi sento a casa” queste le esatte parole del centrocampista turco divenuto ormai un idolo incontrastato dei suoi nuovi supporter.

La stagione di Calhanoglu è stata anche segnata dai rigori decisivi calciati e segnati contro Milan e Juve: “Il segreto non c’è, ho già calciato tanti rigori fuori dall’Italia”. Insomma una freddezza coltivata con l’esperienza che ha indubbiamente impreziosito la stagione del turco.

A far rumore però è stato uno degli ultimi argomenti trattati, quello dell’allenatore.

A specifica domanda su chi fosse stato l’allenatore più duro avuto in carriera, Calhanoglu ha risposto senza esitazioni Gennaro Gattuso.

Nessun riferimento a Stefano Pioli, suo ex allenatore nonchè colui che più di tutti ha saputo valorizzare il talento del capitano della Turchia.

Una dichiarazione indubbiamente a sorpresa che, sommata alla precedente sul suo futuro, non possono che aumentare il malumore dei tifosi del Milan nei confronti di Calhanoglu.