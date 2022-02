Zoe Cristofoli, l’amore prima di Theo Hernandez: si tratta di un uomo famosissimo

Zoe Cristofoli e Theo Hermandez da tempo vivono una bellissima storia d’amore, in dolce attesa del loro primo figlio. Prima del loro incontro, nella vita di Zoe Cristofoli vi era un amore super famoso che per molto tempo ha fatto discutere il gossip italiano. Ecco di chi si tratta.

Nel corso degli ultimi anni abbiamo avuto modo di vedere Zoe Cristofoli spiccare il volto in campo social, subito dopo l’esperienza fatta a Uomini e Donne, qui dove ha conosciuto Andrea Cerioli, ex di Uomini e Donne, con il quale ha vissuto un’intensa relazione.

Successivamente, la Cristofoli ha avuto modo e tempo di concentrarsi in toto sulla propria carriera lavorativa, diventando una delle influencer più discusse di sempre, mettendo in scena anche la sua passione per i tatuaggi, che da anni hanno reso il suo corpo una vera e propria opera d’arte.

Adesso, però, troviamo la Cristofoli al fianco del difensore del Milan, Theo Hernandez, ma a tenere banco nel mondo del web troviamo anche il racconto di una precedente storia d’amore avuta con un uomo molto famoso.

Chi è l’ex di Zeo Cristofoli?

Ebbene sì, nel mirino dell’attenzione del web troviamo la vita sentimentale di Zoe Cristofoli prima di incontrare il grande amore in Theo Hernandez. L’ex fidanzato dell’influencer, insieme al quale ha avuto una breve relazione, ovvero Fabrizio Corona noto ex re dei paparazzi.

La relazione tra l’influencer e Corona, comunque sia, è durata poco più di qualche mese, finita a seguito di una crisi che ha investito il loro rapporto così come la stessa Cristofoli ha avuto modo di dichiarare ospite di Storie Italiane, condotto da Eleonora Daniele.

I motivi dell’addio

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, Zoe Cristofoli ha avuto modo di parlare della fine della relazione con Fabrizio Corona ai microfoni del programma di Rai 1, Storie Italiane.

In particolar modo, l’influencer qui ha avuto modo di rilasciare le seguenti dichiarazioni: “Ho trovato nei miei confronti, da parte sua, una mancanza di rispetto. Per me il rispetto è la base di tutto… anche in una frequentazione ci vuole rispetto. È un impegno reciproco. Io non ero un gioco, o uno scherzo. Non era una farsa, per me era tutto vero”.

Successivamente, la Cristofoli ha concluso spiegando: “Nel momento in cui scelgo di avvicinarmi a una persona lo faccio con la testa, lo faccio mettendomi in gioco e soprattutto l’ho fatto senza interesse. Io sono molto comunicativa, sia per il mio lavoro che per il mio carattere. Con lui ho sempre cercato di parlare e di farlo riflettere su determinate cose”.