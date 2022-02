Juan Musso a luci rosse sui social: la reazione della fidanzata sbalordisce il web

Juan Musso riceve una sorpresa inaspettata dalla fidanzata ma… a sorprendere i tifosi ci ha pensato lo stesso calciatore con un clamoroso colpo di scena. Una foto condivisa sui social e che lo ritrae completamente nudo.

Negli anni sono stati numerosi i calciatori che sono stati spesso protagonisti della cronaca rosa nazionale a seguito del racconto delle loro vite vissute lontano dal campo da calcio, un esempio eclatante è rappresentato da Wanda Nara e Icardi che in questi mesi sono stati tra i protagonisti più discussi dei media… in queste ore, però, l’attenzione del web si concentra su Juan Musso, giovane portiere dell’Atalanta.

Il giocatore, in particolar modo, ha mostrato un ‘qualcosa’ di troppo ai fan, una foto che inevitabilmente ha fatto il giro del web strappando un sorriso ai tifosi e alle tifose ma che, allo stesso tempo, ha lasciato gli utenti di Instagram senza parole.

Juan Musso e Anna Ariaudo: una sorpresa di troppo sui social?

La carriera di Juan Musso procede a tutto spiano sul campo da calcio, attualmente in qualità di portiere per l’Atalanta e recentemente convocato dal ct della nazionale albicelete, a seguito della quale è stato costretto ad allontanarsi per alcuni giorni dalla fidanzata Anna Ariaudo.

La donna, social influencer e impegnata anche in campo sanitario, ha ben pensato di realizzare una bellissima sorpresa per il rientro di Juan Musso. Un gesto super romantico, gradito dal portiere e che in men che non si dica si è trasformato anche in un momento super hot e che, inevitabilmente, ha fatto discutere il web dato che le immagini in questione hanno fatto il giro della piattaforma social.

Il portiere dell’Atalanta nudo sui social!

Ebbene sì, a tenere banco nel mondo del web troviamo il simpatico botta risposa tra Anna Ariaudo e Juan Musso, dopo che il portiere ha condiviso una foto che metteva in mostra la bellissima sorpresa super romantica realizzata dalla compagna… una foto scattata senza fare attenzione al fatto che lo specchio l’avesse smascherato, totalmente nudo!

Un’immagine che ha scatenato l’ironia del web e anche della stessa coppia, dato che Juan Musso ha condiviso una foto simile, ma con indosso i vestiti, ‘scherzano’ e sottolineando come quella dovesse essere comunque la foto corretta. Un momento che ha strappato un sorriso ai fan della coppia e concluso con il commento Anna Ariaudo che ha sui social scrive: “Per fortuna ti amo troppo”.