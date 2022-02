Dopo Zaniolo, anche Pellegrini può dire addio: una pretendente top per lui

La Roma di Mourinho a fine stagione rischia di perdere oltre a Zaniolo, in orbita Juventus, anche Lorenzo Pellegrini: il capitano giallorosso è finito nel mirino di una big.

Le ultime dichiarazioni rilasciate da Tiago Pinto hanno scatenato un polverone nell’ambiente giallorosso. Quest’estate potrebbe esserci una vera rivoluzione all’interno della Roma e uno dei possibili partenti è il capitano Lorenzo Pellegrini. Mourinho non lo considera incedibile e un club insospettabile ha messo gli occhi su di lui.

La Roma si prepara a una vera e propria rivoluzione nella prossima stagione. Quando ha deciso di accettare l’offerta della Roma, José Mourinho non pensava che la sua missione sarebbe stata così difficile. Dopo un buon inizio, l’allenatore portoghese ha perso sempre più fiducia nella squadra e il rapporto con alcuni calciatori si è definitivamente deteriorato.

Uno di questi è sicuramente Veretout, che è stato scalzato dalla titolarità dal neoacquisto Sergio Oliveira e probabilmente lascerà Roma a fine stagione. Un altro sul piede di partenza è Nicolò Zaniolo: la Juventus sta infatti facendo carte false per portarlo a Torino e metterlo al centro del progetto per il presente e per il futuro.

Gli addii però potrebbero non essere finiti qua: infatti i rapporti tra il capitano giallorosso Lorenzo Pellegrini e l’accoppiata Friedkin–Mourinho sarebbero ai minimi termini. Dopo Alessandro Florenzi, un altro figlio di Roma potrebbe presto lasciare la sua squadra del cuore per tentare un’avventura fuori dall’Italia: ecco di che squadra si tratta.

Pellegrini, addio alla Roma ma mai con un’altra maglia in Serie A

Lorenzo Pellegrini, oltre a essere il capitano della Roma, è anche uno dei simboli della città eterna. Nato e cresciuto nella capitale, sia umanamente che calcisticamente, è stato considerato da un buona fetta di tifosi come l’erede di due leggende come Totti e De Rossi. Per questo motivo Pellegrini ha deciso che in caso di inevitabile addio, la sua carriera non proseguirà con un’altra maglia in Serie A.

In Liga c’è un allenatore che considera Pellegrini come il rinforzo ideale per aumentare il tasso tecnico del suo centrocampo. Si tratta di Unai Emery, mister Europa League, che vorrebbe portare a tutti costi Pellegrini nella sua squadra a fine stagione. Il Siviglia è attualmente secondo nella classifica della Liga e con tutta probabilità garantirebbe a Pellegrini di giocare in Champions League nella prossima stagione.

Nonostante il legame con Roma e con la Roma, Lorenzo Pellegrini potrebbe essere davvero arrivato al capolinea della sua avventura in giallorosso.