Vlahovic e la rivelazione che nessuno si aspettava: le sue parole hanno toccato il cuore dei tifosi

Dusan Vlahovic ha rilasciato un’intervista per spiegare le ragioni che lo hanno spinto a trasferirsi alla Juventus: le sue parole hanno toccato i tifosi bianconeri.

L’avventura di Vlahovic in bianconero è cominciata la scorso gennaio: da all’ora l’attaccante serbo è diventato è il nuovo idolo dei tifosi bianconeri e anche in questo caso ha toccato il loro cuore.

Dusan Vlahovic ha rilasciato un’intervista al quotidiano Telegraph per parlare dei suoi primi mesi alla Juventus. Le sue dichiarazioni hanno toccato i tifosi bianconeri, che dallo scorso gennaio credono in lui come punta di diamante dell’attacco.

Vlahovic, per lui nessuna pressione e nessun confronto

Dusan Vlahovic ha dichiarato di non voler essere paragonato a nessun altro calciatore, in quanto vuole costruirsi la sua carriera senza che ci sia pressione su un eventuale confronto: “Confrontare giocatori con grandi campioni che hanno segnato 400-500 gol in carriera e che hanno vinto 20-30 titoli in carriera, è probabilmente un po’ ingiusto. Non mi infastidisce, ma è anche vero che quando si fanno questi paragoni, e poi si fanno uno-due errori e le aspettative sono state esaltate, allora si viene criticati”.

L’attaccante serbo ha inoltre parlato di due sportivi che ammira per la loro mentalità sono senza dubbio Michael Jordan e Novak Djokovic. Entrambi hanno la mentalità che anche lui ricerca nella vita sportiva e non. Per il serbo ciò che smuove dev’essere credere in se stessi, perché quando si è sicuri di sè, nient’altro destabilizzerà: “Devi avere questo tipo di forza mentale, così anche quando qualcosa va storto, ti aiuterà sicuramente ad affrontare i problemi. Penso che sia qualcosa che viene dalla tua personalità, che è davvero parte di te”.

Juventus, le parole del giocatore bianconero esaltano i tifosi

Vlahovic ha inoltre rilasciato delle dichiarazioni al miele nei confronti del uso attuale club. L’ex attaccante della Fiorentina, prima di atterrare a Torino, era prossimo all’Arsenal: il club inglese puntava fortemente su di lui ed era pronto a fare follie pur di averlo. Tuttavia, la sua prima scelta è stata sempre e solo la Juventus, che ha avuto la priorità.

Ecco le dichiarazioni che rendono felici i tifosi bianconeri: “Forse il mio agente sa qualcosa dell’offerta dell’Arsenal, ma io non ho mai parlato con nessuno. Avevo solo un club in mente per il mio futuro e quello era la Juventus. La Juve è la Juve, non c’è altro da dire. Sono così onorato di indossare questa maglia, è qualcosa di incredibile. Mi identifico tanto con il DNA di questa squadra. La loro mentalità coincide alla perfezione con la mia. Quando vieni qui non devi mai arrenderti e devi essere pronto a lavorare duro e fare dei sacrifici. Era tutto quello che stavo cercando”.