Fiorentina – Italiano su tutte le furie, si lascia andare ad uno sfogo pesantissimo: “Così non va”

L’allenatore della Fiorentina Vincenzo Italiano ha rilasciato alcune dichiarazioni molto forti che hanno scosso profondamente l’ambiente viola.

Vincenzo Italiano ha commentato con rammarico e parole pesantissime un episodio che ha caratterizzato alcuni recenti avvenimenti sul campo. Il tecnico non è riuscito a contenersi ed il suo sfogo è stato raccolto anche dai tifosi.

Nella 27esima giornata di Serie A, la Fiorentina ha perso l’occasione d’oro di vincere una gara per confermare i buoni risultati delle ultime partite. I Viola sono stati beffati all’ultimo, perdendo per 2-1 contro i neroverdi. Una beffa che non è andata giù ad Italiano che, come vedremo in seguito, ha utilizzato parole di rammarico per commentare l’accaduto.

In settimana i Viola dovranno concentrarsi anche su un’altra sfida: quella di Coppa Italia contro la Juventus. Mai come questa volta i riflettori saranno puntati sul campo per osservare il ritorno al Franchi dell’ex Vlahovic. Il serbo sta brillando con la maglia della Juventus e dopo la vittoria contro l’Empoli ha commentato così il suo ritorno a Firenze: “Ritorno a Firenze? Le sensazioni sono miste, andiamo lì a giocare a calcio, non so cos’altro dire. Comunque ringrazio i tifosi della Fiorentina, lì ho vissuto bellissimi anni”.

Italiano, che amarezza per la sconfitta

Al termine della partita contro il Sassuolo Vincenzo Italiano ha commentato con amarezza quanto visto in campo. La sua squadra aveva trovato il pareggio all’88’ grazie ad una rete del subentrato Cabral, ma il tanto atteso gol è stato reso vano da quello di Defrel al 94′, che ha dato la vittoria casalinga ai neroverdi.

Il tecnico della Fiorentina ha ammesso di sentirsi rammaricato per quanto visto in campo. Dopo la vittoria nello scorso turno contro l’Atalanta, i Viola speravano di continuare sulla stessa striscia vincente, ma così non è accaduto. La sconfitta contro i neroverdi ha fatto male, per com’è arrivata, soprattutto allo stesso Italiano che ha commentato che è impossibile stare tranquilli dopo una gara così. Aver portato a casa 0 punti fa male, dopo tutte le occasioni avute durante il match: “Sono molto rammaricato perché ci tenevamo tutti a continuare la striscia di risultati positivi. Perdere così mi fa male, ed era già successo ad Empoli. Non è giusto”.

Ma allo stesso tempo ha voluto dare la carica per la sfida contro la Juventus in Coppa Italia, dicendo che da adesso si concentreranno solo su quella partita e che la squadra ha fame di vittoria.