Lewandowski, tensione con il Bayern Monaco: l’annuncio spaventa i tifosi

Si respira un’aria molto tesa in casa Bayern Monaco: il protagonista è Robert Lewandowski che, con una dichiarazione, ha sorpreso tutti. Si profila uno scenario di calciomercato inaspettato.

Robert Lewandowski è un simbolo del Bayern Monaco. Il centravanti ha scritto pagine importanti del club tedesco, con cui ha anche battuto il record di gol segnati in una stagione di Bundesliga. L’attaccante polacco ha vinto tutto in Baviera: arrivato nel 2014 a parametro zero dal Borussia Dortmund, è diventato un’icona della formazione tedesca a suon di gol.

Anche quest’anno, il Bayern è padrone assoluto del campionato tedesco: l’ultima vittoria ottenuta contro l’Eintracht Frankfurt (rete di Sané) ha allungato ulteriormente il distacco con le inseguitrici. Il numero 9, che era capitano della sua squadra, ha anche indossato una fascia speciale con i colori dell’Ucraina in segno di solidarietà, dopo che la sua Nazionale ha annunciato che si rifiuterà di sfidare la Russia nei prossimi playoff Mondiali.

Tuttavia, dopo il fischio finale del match, Lewandowski ha rilasciato una dichiarazione che ha gelato i suoi tifosi.

Lewandowski, l’annuncio spaventa i tifosi del Bayern

Come anticipato, c’è della tensione in casa Bayern Monaco. Il club ha attualmente diversi senatori in rosa con una situazione contrattuale delicata, come Muller, Neuer e lo stesso Lewandowski.

L’attaccante polacco è attualmente in scadenza di contratto nel 2023 e non si parla di rinnovo. Il Bayern, come tutti i top club, è molto vigile sulla situazione di Haaland e in Germania si parla con insistenza di un possibile ricambio generazionale, anche se Lewandowski sta comunque rendendo ad altissimi livelli.

Il numero 9 del Bayern Monaco, dopo la partita contro l’Eintracht Frankfurt, ha commentato la questione del rinnovo di contratto: le sue parole hanno spaventato i tifosi del club bavarese.

Botta e risposta fra Salihamidzic e Lewandowski

Tutto è iniziato prima del match fra Eintracht e Bayern Monaco, quando il direttore sportivo del club bavarese Hasan Salihamidzic ha dichiarato apertamente: “La nostra intenzione è quella di tenere Robert”, lasciando così intendere che ci sia la volontà di firmare il rinnovo di contratto.

Dopo la partita, però, Lewandowski non si è nascosto e ha smentito il DS del Bayern: “È la prima volta che sento che vogliano tenermi…“. L’attaccante polacco pretende chiarezza sul proprio futuro e questa dichiarazione ha spaventato i tifosi, che in lui vedono una leggenda del club per cui tifano.

C’è tensione fra le parti: Lewandowski vuole rassicurazioni sul futuro. Se non dovesse arrivare la proposta per il rinnovo, allora il centravanti lascerebbe già in estate il Bayern, poiché non vorrebbe dire addio a parametro zero. Le parole di Salihamidzic non trovano conferma: ad ora non c’è una trattativa aperta per il prolungamento del contratto. Intanto, alcuni top club come PSG e Manchester City osservano con attenzione.