Roma – L’ annuncio di un pesantissimo addio: alla Premier non si può dire di no

Tifosi seriamente preoccupati per una pesantissima indiscrezione delle ultime ore: sirene inglesi per una pedina fondamentale di Mourinho, difficile dire di no!

La Roma di José Mourinho è finalmente riuscita a trovare una certa continuità, tanto da essere arrivata a 10 risultati utili consecutivi in campionato, frutto di quattro pareggi e sei vittorie.

I giallorossi sono impegnati anche in Conference League, dove giovedì 7 e giovedì 14 aprile affronterà i norvegesi del Bodo/Glimt, squadra già fronteggiata nel girone dai giallorossi, che subirono una pesantissima sconfitta per 6-1 in Norvegia, pareggiando poi 2-2 a Roma.

Gli obiettivi dei capitolini a questo punto della stagione sono due, arrivare più lontano possibile in Conference League e magari vincerla, visto il livello della rosa a disposizione di Mourinho, e attaccare il quarto posto attualmente della Juventus e lontano 5 lunghezze.

La conquista della quarta posizione e della conseguente Champions League dopo 3 anni d’assenza, potrebbe portare anche a grossi investimenti sul mercato, visto che Mourinho non è contento al 100% della rosa e vorrebbe apportare qualche modifica come già fatto durante il mercato di gennaio con gli arrivi di Sergio Oliveira e Maitland-Niles.

Chi partirà quasi certamente è Jordan Veretout, che sembra totalmente fuori dagli schemi tattici del tecnico portoghese. C’è preoccupazione invece circa la situazione di un giocatore che la Roma terrebbe volentieri ma che probabilmente sarà destinato ad andare via.

Proposta indecente per lui, ecco cosa sta accadendo in queste ore

Parliamo del trascinatore della squadra giallorossa, l’inglese di origini nigeriane Tammy Abraham. Sono 23 i gol in 41 presenze in tutte le competizioni del giocatore arrivato dal Chelsea per 40 milioni di euro allo scopo di sostituire Edin Dzeko.

Lo scenario che si sta materializzando è infatti quello di una recompra da parte della squadra londinese, che rischia di vedere partire molti dei suoi giocatori vista la situazione internazionale che sta vivendo il suo proprietario.

Il ragazzo è cresciuto nelle giovanili del Chelsea, portato in prima squadra due stagioni fa sotto Guus Hiddink prima e Frank Lampard poi, e con i blues ha vinto la Champions League dello scorso anno andando anche a segno nella partita del girone contro i francesi del Rennes.

Il Chelsea potrà rivendicare l’acquisto del giocatore nell’estate del 2023 per circa 80 milioni di euro. C’è da capire se il ragazzo vorrà tornare a Londra, dove è cresciuto calcisticamente e non, o se preferirà continuare la sua avventura italiana, che fino ad ora sta portando i suoi frutti.