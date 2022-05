Lazio – Acerbi sorprende tutti con una dichiarazione inaspettata: è rottura definitiva con i tifosi

Il calciatore della Lazio Francesco Acerbi ha spiazzato completamente i propri tifosi, qualcosa si è rotto definitivamente con loro dopo una dichiarazione completamente inaspettata.

L’avventura di Francesco Acerbi alla Lazio sembrerebbe essere arrivata al capolinea. Domenica all’Olimpico i biancocelesti affronteranno il Verona per l’ultima partita di campionato che potrebbe coincidere con l’ultima partita per il difensore classe ’88.

Dopo 4 stagioni a Roma Acerbi potrebbe presto lasciare la città non a causa delle sue prestazioni, anche se quest’anno non ha dato prova di affidabilità come nelle annate precedenti, ma per il rapporto oramai agli sgoccioli con i tifosi.

Già a dicembre in occasione del gol segnato contro il Genoa il difensore aveva esultato in maniera polemica con la sua curva, poi il pasticcio combinato in collaborazione con Marusic nel match contro il Milan e il sorrisetto nervoso dopo il gol avevano alzato un polverone sulla sua professionalità, con i tifosi arrivati a chiedere un addio a fine stagione.

Nei giorni scorsi il centrale difensivo biancoceleste in occasione della partita tra Juventus e Lazio, l’ultima all’Allianz Stadium per gli juventini Chiellini e Dybala, ha affidato a Instagram un pensiero per il capitano della Juve e compagno di squadra in Nazionale.

Proprio i bianconeri si starebbero guardando intorno per trovare un erede del numero 3 e la società sta tenendo sotto osservazione proprio il 34enne della squadra di Sarri. Non certo una impresa facile ma che potrebbe portare nuovi stimoli ad Acerbi e una buona pedina difensiva per Allegri.

Le due società sembrerebbero aver già discusso di un possibile scambio tra due difensori pronti a fare il percorso inverso con l’ok da parte dei due allenatori. Acerbi si trasferirebbe a Torino, con una offerta di 5 milioni alla società di Lotito, e Rugani andrebbe in prestito alla Lazio dove ritroverebbe il suo vecchio allenatore Maurizio Sarri.