Napoli – È già pronto il sostituto: parole fortissime su Spalletti

La stagione del Napoli sta per entrare nella fase più importante e decisiva. Proprio in un momento così delicato, arrivano parole fortissime sul tecnico azzurro.

Il Napoli è pronto a riprendere la corsa verso il sogno scudetto, ma Luciano Spalletti dovrà tener conto di alcune assenze pesanti. L’allenatore toscano, però, avrebbe già in mente delle soluzioni.

La stagione del Napoli sta per entrare nella fase cruciale. Gli azzurri sono in piena corsa per lo scudetto e cercheranno di inseguire un sogno che, negli ultimi anni, è sempre stato irraggiungibile.

Prima della sosta per le Nazionali, la formazione di Spalletti ha dato una dimostrazione di forza e carattere contro l’Udinese. Dopo un primo tempo grigio chiuso in svantaggio, infatti, è arrivata una reazione veemente nella seconda metà di gara con la doppietta decisiva di un trascinante Osimhen.

Il prossimo impegno sarà molto importante per misurare le ambizioni dei campani, che dovranno andare a Bergamo per sfidare l’Atalanta di Gasperini. Tuttavia, il Napoli dovrà rinunciare a due pedine fondamentali come l’attaccante nigeriano (squalificato) e Di Lorenzo (infortunato, stagione probabilmente finita per lui).

Due assenze molto pesanti, ma Spalletti avrebbe in mente una soluzione ben precisa che potrebbe sorprendere tutti.

Ecco la pedina segreta nello scacchiere azzurro: Di Lorenzo già dimenticato?

Come anticipato, la partita contro l’Atalanta sarà molto importante per il Napoli che, con una vittoria, lancerebbe un messaggio molto chiaro alle concorrenti per lo scudetto. La sfida sarà sicuramente difficile, dato che anche la squadra di Gasperini ha bisogno dei punti per rientrare nella corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.

A complicare ulteriormente tutto, come detto in precedenza, ci sono le assenze di due titolarissimi. Osimhen e Di Lorenzo sono fra i giocatori più importanti all’interno dello schieramento di Luciano Spalletti: in particolare, il terzino è uno di quelli a cui non rinuncia quasi mai.

Il suo infortunio al ginocchio, dunque, ha rappresentato una pessima notizia per l’ex allenatore di Roma ed Inter. Tuttavia, ci sarebbe una nuova pedina da lanciare nello scacchiere azzurro: Alessandro Zanoli.

Zanoli, il nuovo che avanza

L’infortunio di Di Lorenzo potrebbe rappresentare un’occasione per Alessandro Zanoli, terzino destro classe 2000 che, in questa stagione, ha già giocato qualche minuto in Serie A.

Il giovane difensore sarà in ballottaggio con Malcuit per le prossime partite, ma Spalletti lo starebbe tenendo sotto osservazione da molto vicino e starebbe pensando di lanciarlo da titolare contro l’Atalanta.

Lo stesso Zanoli, in un’intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato del suo rapporto con l’allenatore. Il difensore ha affermato: “Il mister è stato fondamentale nel mio percorso. Sono cresciuto tanto in questo anno allenandomi con grandi professionisti. Lo ringrazio e sarò sempre pronto per lui. Mi sprona tanto durante gli allenamenti e tiene alta la tensione”.

La sua grande occasione potrebbe arrivare molto presto: Zanoli è pronto all’esordio da titolare in Serie A contro l’Atalanta in un match importantissimo per il destino del Napoli.