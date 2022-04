Scende dagli spalti per discutere con l’arbitro: il clamoroso gesto del presidente diventa virale

Una situazione decisamente imprevista è avvenuta in Serie A, infuocata polemica con l’arbitro ripresa a sorpresa dalle telecamere: ecco cos’è successo.

Le telecamere hanno sorpreso un presidente di Serie A mentre discuteva con l’arbitro in seguito ad un episodio alquanto dubbio.

È stata una giornata di campionato infuocata e ricca di polemiche arbitrali. La partita che più farà discutere, senza dubbio, è Juventus-Inter, con l’episodio del doppio rigore di Calhanoglu e del contatto fra Bastoni e Zakaria in copertina. Il match fra bianconeri e nerazzurri, come sempre, porta con sé vibranti polemiche che si placheranno solamente con il passare del tempo: in ogni caso, entrambe le tifoserie hanno criticato la direzione di Massimiliano Irrati anche per la gestione dei cartellini.

Anche Atalanta-Napoli non è stata una partita di facile gestione, ma una delle più complicate è stata certamente Fiorentina-Empoli.

L’arbitro del derby toscano Luca Massimi, infatti, è stato uno dei protagonisti della partita. Gli episodi principali sono stati due: il gol annullato a Di Francesco per un contatto al limite fra Pinamonti e Terracciano (decisivo l’intervento del VAR) e l’espulsione di Luperto per doppia ammonizione (il primo cartellino è al centro delle polemiche).

Un weekend complicato, dunque, per la classe arbitrale: un presidente di Serie A ha avuto un confronto immediato con l’arbitro.

L’accesa discussione fuori dal campo ripresa a sorpresa dalle telecamere

Non è una novità: spesso ci sono stati confronti fra dirigenti e classe arbitrale prima o dopo le partite e solitamente i toni sono stati molto accesi. Quanto accaduto durante l’ultima giornata di Serie A, però, è un inedito assoluto, poiché avvenuto durante il match.

La gara a cui si fa riferimento è Fiorentina-Empoli, match vinto dalla squadra di Italiano grazie al gol di Nico Gonzalez. Come anticipato, Massimi ha avuto un ruolo da protagonista all’interno della partita, soprattutto in relazione all’espulsione di Luperto.

L’arbitro, infatti, ha ammonito il difensore dell’Empoli nel recupero del primo tempo in seguito ad un contrasto con Cabral: tuttavia, pare evidente come sia stato l’attaccante viola a commettere fallo.

L’episodio ha inciso inevitabilmente quando, al 57′, Luperto ha ricevuto un’altra ammonizione: secondo cartellino giallo e conseguente espulsione. Dal calcio di punizione seguente, la Fiorentina ha messo a segno il gol dell’1-0.

Questo episodio ha scatenato l’ira del presidente Fabrizio Corsi.

Le telecamere hanno immediatamente inquadrato la tribuna, ritraendo Corsi che, dal proprio posto, si è alzato per andare a parlare con l designatore Gianluca Rocchi. Il presidente ha protestato animatamente per l’espulsione di Luperto mentre l’ex arbitro stava osservando la partita con l’auricolare che gli permette di ascoltare in diretta i dialoghi fra Massimi ed i suoi collaboratori.

Al termine del match, anche l’allenatore dell’Empoli Aurelio Andreazzoli non ha nascosto il disappunto per quanto accaduto. L’ex Roma ha affermato che, secondo lui, è mancata della sensibilità all’arbitro.