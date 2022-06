Juventus, il nome nuovo per l’attacco è un ritorno: la trattativa potrebbe sbloccarsi

Archiviato il quarto posto in campionato, il secondo consecituvo, la Juventus di Massimiliano Allegri si prepara per tornare a competere per il titolo. Il futuro bianconero passa, irrimediabilmente, dal mercato con la dirigenza attiva su tutti i fronti.

La Vecchia Signora deve portare a termine tante operazioni in entrata e consegnare il prima possibile una squadra competitiva ad Allegri.

Una trattativa che sembrava in stallo, però, potrebbe essersi sbloccata e la Juve potrebbe così formalizzare l’acquisto del primo tassello.

Dirigenza attenta, si lavora su ogni reparto

La campagna acquisti che dovrà operare la Juventus in questa sessione di mercato si profila molto corposa. I bianconeri, infatti, hanno bisogno di rinforzarsi con diverse entrate anche a causa degli addii. Chiellini, Bernardeschi e Dybala andranno via a parametro zero e adesso la dirigenza è alla ricerca dei profili giusti per rimpiazzarli. Procedono le trattative per il ritorno a Torino di Paul Pogba con il francese che si avvicina sempre più a tornare a vestire bianconero. Raffreddatasi la pista Di Maria, la Vecchia Signora sta valutando i profili di Berardi del Sassuolo e Filip Kostic dell’Eintracht Francoforte. Si cerca anche il colpo in difesa con i sogni Koulibaly e Bremer, forse destinati a rimanere tali, e possibile ripiego in Lenglet o Badiashile.

Attaccante in lista, il prescelto potrebbe essere un ritorno gradito da Allegri

Altro rebus della rosa juventina è senz’altro l’attacco. In avanti, al momento, gli unici a disposizione sono i due ex viola Vlahovic e Chiesa, con quest’ultimo alle prese con il recupero dal grave infortunio al ginocchio. Allegri vorrebbe lavorare quanto prima con un gruppo, perlopiù, completo e la dirigenza, dunque, non può temporeggiare troppo. A venire in soccorso della Juve è intervenuto l’Atletico Madrid che ha riaperto i discorsi per un ritorno di Alvaro Morata in bianconero.

La Juventus, che avrebbe potuto riscattare lo spagnolo a 35 milioni dopo i due anni di prestito, aveva chiesto uno sconto sulla cifra del riscatto all’Atletico. La risposta colchonera era stata negativa. I 15 milioni proposti da Cherubini e Arrivabene, infatti, erano stati considerati insufficienti poiché Morata pesa sul bilancio dell’Atletico Madrid quasi 30 milioni di euro. Nelle ultime ore, come riportato da La Gazzetta dello Sport, il club spagnolo avrebbe aperto alla possibilità di un nuovo prestito. Massimiliano Allegri ha dato il suo benestare al ritorno, che presenta, però, un ostacolo. Morata ha un accordo con l’Atleti in scadenza nel 2023, dunque, per poter partire in prestito dovrebbe prolungare il suo contratto. La pista è tortuosa ma percorribile, decisiva potrebbe rivelarsi la volontà del giocatore di tornare in bianconero.