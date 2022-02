Rodrigo De Paul divorzia dalla moglie: protagonista del gossip la star di Violetta

Un nuovo gossip ha travolto nuovamente il calciatore Rodrigo de Paul, il calciatore ha da poco annunciato la fine del suo matrimonio con la moglie Camila. L’atleta avrebbe, a quanto pare, avrebbe intrapreso una relazione con la star di Violetta.

Solo pochi mesi fa l’attaccante dell’Atletico Madrid è stato coinvolto nel gossip riguardante la crisi matrimoniale che ha investito la coppia formata da Mauro Icardi e Wanda Nara, il tutto a seguito di alcune dichiarazioni che sono state rilasciate dalla modella e artista China Suarez.

In queste ore una nuova tempesta sembrerebbe essersi abbattuta sulla famiglia dell’attaccante Rodrigo de Paul, il quale avrebbe così confermato in via definitiva la fine del suo matrimonio con la moglie Camila Homs.

Terremoto mediatico per Rodrigo de Paul

Rodrigo de Paul nel corso degli ultimi mesi era balzato all’attenzione dei media mondiale grazie all’incredibile annuncio fatto circa la nascita del suo secondo genito nato appunto dall’amore con Camila Homs.

La coppia viveva un’intensa storia d’amore da dodici anni, conosciuti quando erano poco più che due delle scienti e convolati a nozze non molto tempo fa. Un amore forte che non era stato scalfito nemmeno dalle dichiarazioni rilasciate dalla Suarez che aveva fatto riferimento ad un incontro con l’attaccante dell’Atletico Madrid.

Non a caso, in quell’occasione lo stesso calciatore era subito intervenuto in difesa della moglie della propria famiglia rilasciando la seguente dichiarazione: “Non l’ho mai incontrata nella mia vita, non so chi l’abbia detto. Non la conosco, non c’è nulla. Mi fa rabbia per Cami, ma ehi. Non mi immischio, domani sicuramente se ne saranno già dimenticati. Spero che questa stupidità passi”.

L’attaccante lascia la moglie per la star di Violetta

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, Rodrigo de Pau in occasione di una lunga intervista rilasciata al programma televisivo argentino Nosotros alla Manana avrebbe così annunciato la fine definitiva del suo matrimonio con Camila Homs. Una notizia sconvolgente per il gossip e internazionale che arriva solo dopo 7 mesi dalla nascita del secondo figlio della coppia.

Rodrigo de Pau non è sceso nei dettagli riguardante la fine del matrimonio con la Homs, preferendo così tacere e tutelare la privacy della propria famiglia ma, secondo quanto è diffuso da numerosi magazine argentini, sembrerebbe che il calciatore attaccante dell’Atletico Madrid già da diverso tempo avrebbe intrapreso una nuova relazione con l’attrice Tini Stoessel nota nel panorama internazionale e, in particolar modo in Italia, grazie al ruolo da protagonista nella serie televisiva di casa Disney Violetta.

La presunta coppia per il momento avrebbe preferito non uscire allo scoperto, probabilmente su richiesta dello stesso Rodrigo de Pau, considerando il delicato momento che la famiglia dell’attaccante sta attraversando in questo momento ma, secondo alcuni rumors, la presunta coppia starebbe già pianificando la prima uscita in pubblico.