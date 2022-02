Colpaccio Juve, spunta un clamoroso ritorno che nessuno si aspettava!

I tifosi della Juventus si preparano a riaccogliere a braccia aperte uno dei giocatori più amati degli ultimi anni: web e social scatenati!

La Juventus vuole tornare a tutti i costi a vincere la Champions League e Andrea Agnelli ha deciso di costruire un dream team per le prossime stagioni. Dopo gli acquisti di Vlahovic e Zakaria, il presidente bianconero vuole regalare ad Allegri un altro colpo da novanta.

La Juventus sta ricostruendo piano piano le basi per tornare ad essere quella squadra che davo del filo da torcere a tutti sia in Italia che in Europa. Dopo un inizio di stagione con più difficoltà del previsto, Massimiliano Allegri ha ottenuto i rinforzi che voleva nel calciomercato di riparazione.

Gli arrivi di Denis Zakaria ma soprattutto di Dusan Vlahovic hanno da subito spostato gli equilibri di una rosa già comunque di alto livello. Dall’anno prossimo vestirà la maglia bianconera anche il giovane e promettente difensore del Frosinone Federico Gatti, ma non sarà l’unica novità.

Infatti Andrea Agnelli è già pronto a un altro acquisto di altissimo spessore da regalare al suo allenatore e a tutti i tifosi juventini. Le parole rilasciate dall’entourage del giocatore avvicinano sempre di più un clamoroso ritorno: ecco i dettagli.

Un obiettivo in comune: vincere la Champions League

Il giocatore in questione è in scadenza di contratto con il suo attuale club e il ritorno alla Juventus è sempre stato tra i suoi pensieri. Il suo procuratore, Mino Raiola, non ha mai chiuso le porte e anzi ha invitato i tifosi bianconeri a sognare ad occhi aperti. Ora il clamoroso epilogo potrebbe avere un lieto fine, per la felicità sia del calciatore sia del popolo juventino.

Nelle sue interviste da quando veste la maglia del Manchester United, Paul Pogba ha sempre ribadito come la Juventus sia rimasta sempre nel suo cuore. Alla fine di questa stagione lascerà il club inglese per provare a sfruttare le ultime occasioni della sua carriera per vincere la Champions League. Allegri lo vuole a tutti i costi per aumentare ancora di più la tecnica e la fisicità del centrocampo bianconero, che ha bisogno della qualità sopraffina del giocatore francese per fare un ulteriore step in avanti anche in Europa.

Con giocatori come De Ligt, Pogba, Dybala e Vlahovic la Juventus si candiderebbe per i prossimi anni come una delle favorite per un trofeo che manca a Torino dal 1996.