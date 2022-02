Daniele De Rossi, nuovo amore nella sua vita: cosa successe con Sarah Ferbelbaum?

Daniele De Rossi e Sarah Felberbaum hanno incantato il popolo del web con il bellissimo racconto della loro storia d’amore… ma se nel cuore dell’ex calciatore adesso ci fosse qualcun altro?

L’ex calciatore della Roma, proprio come Francesco Totti, è sempre stato considerato una delle bandiere della squadra di Serie A, tanto de decidere di continuare la sua carriera nel mondo del calcio ma sotto un profilo diverso da quello di calciatore.

Lontano dal campo da calcio, inoltre, Daniele De Rossi è anche un papà e marito eccezionale, anche se in queste ultime ore troviamo una notizia che ha innescato il mondo del gossip italiano mettendo anche in allarme i fan dell’ex calciatore.

Amore in crisi con Sarah Felberbaum

Nel corso degli anni abbiamo avuto modo di seguire l’incredibile evoluzione che ha avuto l’amore con Sarah Felberbaum e appunto Davide De Rossi, il quale è convolato a nozze con l’attrice alcuni anni fa dopo il primo matrimonio che gli ha permesso di diventare papà della figlia Giada.

La coppia, nel frattempo, ha accolto nella propria vita altri due bellissimi bambini, motivo per cui cercano di proteggere la propria privacy dai riflettori del gossip, calibrando ogni pubblicazione anche in campo social. Eppure, in queste ultime ore a farsi spazio è un rumors che riguarda un’ipotetica crisi per Daniele De Rossi e la moglie, ma in realtà non è così come appare.

Nuovo amore per Daniele De Rossi?

Nessuna crisi in atto per la coppia formata da Davide De Rossi e l’attrice Sarah Felberbaum, ma più semplicemente nel corso delle ultime settimane a conquistare il cuore dell’ex calciatore sarebbe stata un’automobile super accessoriata.

Si tratta, quindi, di una macchina, con cambio automatico e che, a quanto pare ha una maggiore potenza grazie alla presenza di un propulsore da 8 cilindri con 3.996 centimetri cubici, il tutto alimentato a benzina. Il mezzo, inoltre, è caratterizzato dalla presenza di ben 650 sono i cavalli che gli permette di essere super veloce e con un’ottima tenuta di strada. Un vero e proprio amore a 4 ruote che ha rapito il cuore di Daniele De Rossi!