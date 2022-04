Inter – Che figuraccia! L’episodio che scatena il litigio con i tifosi

Forte tensione al termine della partita, volano offese tra il calciatore dell’Inter ed i tifosi: ecco che cosa è successo, è assolutamente incredibile!

L’Inter è tornata prepotentemente a essere una delle candidate più accreditate alla vittoria dello scudetto dopo le vittorie contro Juventus ed Hellas Verona. Non è però tutto rosa e fiori nell’ambiente nerazzurro, visto lo sgradevole episodio capitato al termine della partita.

Dopo la vittoria dello scorso anno, l’Inter vuole riconfermarsi campione d’Italia e raggiungere il ventesimo scudetto della sua storia. Nonostante gli addii di alcune pedine fondamentali come Hakimi, Eriksen, Lukaku e il mister Antonio Conte, i nerazzurri sono rimasti competitivi grazie alle oculate scelte della società.

La squadra è in continua crescita e già per l’anno prossimo Beppe Marotta ha in mente gli obiettivi per rendere ancora per competitiva la rosa a disposizione di Inzaghi. Dopo aver rinnovato il contratto di un giocatore di fondamentale importanza come Brozovic, l’amministratore delegato dell’Inter ha chiuso gli acquisti di Gosens e Onana (che arriverà solamente al termine della stagione). Tra gli obiettivi dei nerazzurri ci sono anche due giovani di grande prospettiva come Frattesi e Scamacca, per cui sono già stati avviati contatti con il Sassuolo.

Stesso discorso per il difensore del Torino Gleison Bremer, che andrebbe a sostituire il partente De Vrij. Il grande colpo che Marotta starebbe studiando sotto traccia è però quello di Paulo Dybala, che lascerà la Juventus a parametro zero al termine della stagione.

Il calciatore è una furia: volano parole grosse

Da non escludere neanche un ritorno di Romelu Lukaku in nerazzurro vista la sua pessima esperienza di questa stagione con la maglia del Chelsea. Thomas Tuchel avrebbe momentaneamente blindato l’attaccante belga, ma Big Rom non sembrerebbe più intenzionato a rimanere a lungo. Tra i tanti di cui abbiamo parlato, il protagonista dello spiacevole episodio è però un giocatore già acquistato dall’Inter, André Onana.

Il portiere camerunense, preso dall’Inter per il post Handanovic, non se la sta passando affatto bene nel suo attuale club, l’Ajax. Nell’ultimo match vinto per 2-1 contro lo Sparta Rotterdam, Onana è stato fortemente contestato dai suoi tifosi per l’ennesimo errore sul gol concesso agli avversari. Al termine della partita, il portiere promesso sposo all’Inter ha voluto rispondere per le rime ai fischi subiti: “Non sono influenzato dai loro fischi, non me ne frega un ca**o”. Onana ha voluto poi giustificarsi per le tante papere commesse negli ultimi mesi dal suo ritorno in campo in seguito alla squalifica di un anno per doping. “Non sono nella mia forma migliore, è la verità. Non ho giocato a lungo, ma devono lasciarmi scrivere la mia storia”.

Prestazioni e parole fuori posto che fanno tremare i tifosi interisti, preoccupati di ritrovarsi tra i pali un portiere non affidabile per i prossimi anni.