Post partita shock: il tecnico va completamente fuori di testa e si scaglia contro tutti

Un post partita decisamente inaspettato: dichiarazioni che hanno lasciato completamente di stucco tutti, nessuno si aspettava una reazione simile.

Nella 29esima giornata di Serie A, una squadra è stata penalizzata per un errore arbitrale che ha stravolto il risultato della partita. Il tecnico è intervenuto e non ha nascosto la sua contrarietà per l’episodio contro.

La partita tra Toro e Inter della 29esima giornata è stata una partita tesa, che ha visto gli uomini di Inzaghi strappare un pareggio in extremis ai granata di Juric. Sono state tante le occasioni durante il match, con i granata che hanno giocato una partita d’intensità e che hanno costruito di più rispetto ai nerazzurri.

La partita tra le due formazioni è finita 1-1: al gol di Bremer arrivato nel primo tempo ha risposto Sanchez all’ultimo respiro per firmare un pareggio prezioso in ottica scudetto per la squadra di Inzaghi.

Toro-Inter, pesanti polemiche nel post partita

A fare notizia, però, è stato un calcio di rigore non concesso al Toro a fine primo tempo. L’arbitro ha chiamato l’intervento del VAR per rivedere un presunto fallo in area di Ranocchia su Belotti, che ha sgambettato quest’ultimo. Dal replay il fallo sembrava chiaro per tutti, tranne che per la squadra arbitrale che non lo ha clamorosamente concesso ai granata.

LEGGI ANCHE –> Chelsea – La frase shock contro Abramovich: “Ha le mani sporche di sangue”

A fine partita è intervenuto l’allenatore granata Ivan Juric e non si è morso la lingua nel segnalare l’ingiustizia subita dalla squadra, che con il rigore avrebbe avuto l’occasione di raddoppiare e probabilmente di incanalare il match in una direzione vincente.

Il tecnico non ci sta e va su tutte le furie: parole pesantissime

L’allenatore granata Ivan Juric è intervenuto ai microfoni a fine match con delle forti dichiarazioni per condannare l’errore arbitrale subito dalla sua squadra. Il tecnico ha dichiarato che il rigore di Ranocchia su Belotti era netto e che è totalmente insensato il fatto che non sia stato concesso nonostante le verifiche: “L’ennesima situazione dove siamo stati penalizzati. Completamente inspiegabile non dare rigore. È netto, non si capisce perchè non l’hanno dato. Ci proveranno a spiegarlo ma è impossibile”

LEGGI ANCHE –> Nervi ancora tesi nello spogliatoio del Paris Saint Germain: il seguito che nessuno conosce

Delle dichiarazioni condivise anche dal ds granata Davide Vagnati, che ha commentato l’accaduto così: “Ci sono stati due gravissimi errori: non dare il rigore in diretta perché l’arbitro lo vede e dice di andare avanti e poi non darlo neanche tramite il Var”.

Ha inoltre detto di aver chiesto spiegazioni all’arbitro, che ha risposto che se il Var ha scelto così la decisione è corretta. Per Vagnati in questi casi la tecnologia è solo un’amara giustificazione, perché se è rigore lo devono concedere oggettivamente.