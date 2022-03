Yarmolenko disperato in campo, la guerra in Ucraina gli lacera l’anima: il messaggio

La guerra in Ucraina sta lacerando l’anima del giovane Andrij Yarmolenko, impaurito per ciò che sta succedendo nella sua nazione e per tutte le persone in fuga… cedendo il passo alla disperazione sul campo.

Durante i 18 interminabili giorni di guerra in Ucraina sono stati molti i volti noti del mondo dello spettacolo, di tutto il mondo, e degli atleti di tutte le discipline nel mondo dello sport hanno fatto il loro appello per il cessate il fuoco. Giorni difficili, terribili e che ogni giorno segnano la tragica fine della vita di numerosi civili ancora in fuga dalle loro città, o che hanno deciso di rimanere per difenderle a spada tratta.

Allo stesso modo il centrocampista della West Ham Utd, Andrij Yarmolenko recentemente si è lasciato andare ad un nuovo sfogo per la situazione angosciante scatenata dalla guerra… ma questa volta in campo davanti i tifosi.

Il dolore di Yarmolenko

Anche Andrij Yarmolenko del West Ham Utd, nei giorni scorsi ha deciso di rompere il silenzio e manifestare tutto il suo sostegno all’Ucraina, sua nazione di appartenenza e per la quale ha vestito in diverse occasioni la maglia della nazionale.

Solo pochi giorni fa, non a caso, lo stesso centrocampista ha rilasciato la seguente dichiarazione nella sua pagina Instagram ufficiale: “Invito ogni ucraino a unirsi, a mostrare la sua lealtà al paese, a sostenere il nostro esercito. La nostra forza è la libertà, il diritto di scelta, il rispetto e i valori umani. La nostra scelta è l’Ucraina europea. Siamo una nazione forte, siamo sulla nostra terra e la verità è dietro di noi!”.

Yarmolenko in lacrime in campo

A tenere banco nel mondo del web troviamo il racconto dei fatti che si sono verificati durante la partita che il West Ham Utd ha giocato contro l’Aston Villa, che la squadra di Yarmolenko ha vinto 2-1.

Dopo il suo gol, il centrocampista si è accasciato sul campo lasciandosi andare alle lacrime, gesto che lo stesso Andrij Yarmolenko ha poi commentato durante la conferenza stampa post-partita con la seguente dichiarazione: “In quel momento stavo pensando alla mia famiglia e al mio popolo. E’ difficile per me pensare solo al calcio, in queste ore”.