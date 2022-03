Avete mai visto la casa di Roberto Mancini? Un’abitazione da sogno

Roberto Mancini torna ad essere protagonista dell’attenzione mediatica in merito alla sua vita privata, avete mai visto la bellissima casa dove attualmente abita l’allenatore della nazionale di calcio?

In questi ultimi anni abbiamo avuto modo di vedere Roberto Mancini diventare l’uomo più chiacchierato in campo sportivo, grazie grandi successi riscossi come allenatore della nazionale italiana di calcio insieme alla quale ha conquistato gli Europei 2020 in Inghilterra.

Attualmente Mancini è impegnato in vista della conquista della qualificazione per i mondiali del Qatar previsti per l’estate 2022, destreggiandosi così tra lavoro sul campo da calcio e casa… una bellissima dimora che attualmente Mancini condivide con la propria famiglia e le cui foto hanno subito fatto il giro del web.

Avete mai visto casa Mancini?

Ebbene sì, nel corso delle ultime ore a tenere banco nel mondo del web troviamo la vita privata del tecnico della nazionale Roberto Mancini, anche se questo nel corso degli anni ha sempre manifestato un certo riserbo su ciò che avviene lontano dal campo da calcio.

Di Roberto Mancini, infatti, conosciamo ben poco se non il fatto che nell’arco della sua vita è convolata a nozze ben due volte con Federica Morelli e la sua attuale moglie Silvia Fortini, uniti in matrimonio con quest’ultima nel 2018, diventando papà ben tre volte grazie alla nascita di Andrea, Camilla e Filippo.

A oggi Roberto Mancini e la sua famiglia continuerebbe a vivere a Roma, città che è subito diventata la sua casa fin dagli anni in cui ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo del calcio in qualità di atleta e successivamente di allenatore… qui dove si troverebbe appunto la sua bellissima dimora.

La casa di Mancini è un vero sogno!

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel mirino dell’attenzione del web in queste ore troviamo la bellissima casa di Roberto Mancini che si troverebbe nel cuore di Roma… ma della quale, anche in questo caso, si conosce ben poco.

Secondo alcuni rumors si tratterebbe di un’abitazione nei pressi della Capitale, la cui posizione permetterebbe all’allenatore e alla propria famiglia e di gestire al meglio i propri impegni, immersa totalmente nel verde ma della quale ad oggi non esisterebbero delle immagini a supporto sui social. Una giudicata comunque da sogno casa da sogno e che il tecnico della nazionale preferisca che rimanga un altro tale oasi di privacy.