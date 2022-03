Guerra Russia Ucraina, Antonio Conte finisce nella bufera: ecco il gravissimo episodio

Alcune dichiarazioni sulla guerra tra Russia e Ucraina pronunciate da Conte hanno indignato l’ambiente dello sport: ecco i dettagli dell’accaduto.

Antonio Conte non resterà indifferente alle critiche fortissime sollevate nei suoi confronti: un retroscena si nasconde dietro a queste forti dichiarazioni.

Antonio Conte non sta vivendo una stagione da sogno. Il suo arrivo in autunno in Premier League non ha portato gli esiti sperati: il Tottenham è attualmente all’ottavo posto in classifica, fuori dalle prime posizioni e con le speranze di qualificarsi alle competizioni europee sempre più deboli. Le contestazioni dei tifosi non sono mancate e la sua permanenza a Londra nella prossima stagione è sempre più in dubbio.

A questo momento di crisi di risultati, si uniscono le forti parole riservatogli da parte di un ex tennista che ha voluto commentare con rabbia delle sue precedenti dichiarazioni sul conflitto tra Russia e Ucraina.

Conte, il famoso sportivo accende la polemica su di lui

Ad accendere la polemica ci ha pensato un ex tennista ucraino che sta vivendo molto da vicino il conflitto. Lo sportivo in questione ha infatti deciso di schierarsi nell’esercito del suo paese per difenderlo dagli attacchi russi. Una decisione coraggiosa che denota una netta presa di posizione in difesa della propria patria.

Antonio Conte negli scorsi giorni aveva dichiarato in un’intervista a The Independent di sentirsi molto triste del fatto che il conflitto abbia coinvolto anche atleti e sportivi russi. Delle parole che non sono andate giù allo sportivo in questione, che ha voluto dire la sua con dei toni accesi.

“Svegliati Conte”: le pesanti parole per l’allenatore italiano

L’ex tennista ucraino in questione è Sergiy Stakhovsky, il quale in carriera ha raggiunto la posizione numero 31 nel ranking dei migliori tennisti. Ma in questo momento drammatico ha voluto contribuire in difesa del suo paese, imbracciando in prima persona le armi e schierandosi in prima linea.

Stakhovsky si è riferito alle parole pronunciate dall’allenatore italiano tramite una storia apparsa sul suo profilo Instagram. Lo sportivo ucraino ha assicurato che Conte non ha ben ben compreso la situazione in Ucraina, d’altro modo non avrebbe fatto un commento che suona come se fosse triste per gli atleti e gli uomini d’affari russi. Ha inoltre aggiunto: “Milioni di ucraini sono dovuti fuggire dalle loro case a causa dell’invasione russa. Milioni di persone hanno dovuto attraversare l’inferno nelle loro città mentre gli aerei russi e l’artiglieria li bombardavano. Perfavore svegliati!”.