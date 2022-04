Atalanta – Gasperini mette le mani avanti: le sue inaspettate parole spaventano i tifosi

L’allenatore dell’Atalanta Gian Piero Gasperini ha rilasciato alcune dichiarazioni che hanno spiazzato i tifosi: quello che ha detto ha colpito l’ambiente nerazzurro.

Gasperini ha parlato in conferenza stampa prima del match contro il Lipsia: l’allenatore ha rilasciato una dichiarazione sorprendente.

Il doppio confronto con il Lipsia in Europa Legue misurerà le ambizioni europee dell’Atalanta: i nerazzurri sono chiamati ad una prova molto complicata, dato che la formazione tedesca è in gran forma ed è dotata di diversi giocatori interessanti come Laimer, Nkunku e André Silva.

I tifosi attendono questa sfida con grande trepidazione: in palio, infatti, c’è l’accesso alla semifinale della competizione europea. Un grande traguardo per la storia del club, dunque, è alla portata.

La formazione di Gasperini è indicata come una delle favorite insieme al Lipsia e al Barcellona per la vittoria finale: tutto, però, dipenderà dai prossimi 180 (o più) minuti. Ogni dettaglio farà la differenza data la difficoltà dell’impegno, anche se l’allenatore ha le idee molto chiare a proposito (e ha rilasciato dichiarazioni interessanti).

Nessuno si aspettava una frase simile: l’allenatore non ci crede

A Bergamo si respira aria d’Europa. La formazione nerazzurra è ormai una delle protagoniste stabili del panorama calcistico internazionale e mai come quest’anno ha la possibilità di diventare grande.

Le partecipazioni alle scorse edizioni di Champions ed Europa League ha permesso alla squadra di acquisire esperienza internazionale: molti calciatori, infatti, sono maturati.

LEGGI ANCHE -> Napoli, che colpaccio: si aggiudica un affare d’oro!

Il confronto con il Lipsia sarà molto difficile, ma rappresenta anche una possibilità di crescita e di passare allo step successivo, ovvero la vittoria. Il club tedesco sta vivendo una seconda parte di stagione molto positiva ed è un avversario che può mettere chiunque in difficoltà.

Ciononostante, la tifoserie nerazzurra crede nell’impresa: la vittoria è possibile.

Tuttavia, le parole di Gasperini in conferenza stampa non confermano l’umore dei supporter nerazzurri.

L’allenatore dell’Atalanta ha infatti cercato di scaricare la tensione per questo impegno, affermando di non sentire la pressione di dover vincere a tutti i costi. Di seguito le sue parole: “Non sentiamo l’esigenza di vincere questo trofeo, nessun nostro club lo vince dal 1999. Poi il secondo obiettivo è stare ancora in Europa l’anno prossimo e questo non è né facile né scontato”.

LEGGI ANCHE -> Atalanta – Tedesco rivela quello che pensa: le sue parole caricano i tifosi

In breve, Gasperini pensa non ci sia l’obbligo di vincere, anche se i tifosi ci sperano comunque. L’allenatore sa che arrivare al trionfo finale sarebbe una grandissima impresa, ma ha ricordato come non sia affatto semplice.