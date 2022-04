Atalanta – il messaggio dei tifosi per la società ha spiazzato tutti: ecco cos’è successo

Le ultime vicende dell’Atalanta certamente hanno lasciato l’amaro in bocca ai tifosi nerazzurri. Il messaggio che arriva dagli spalti è veramente da brividi ed ha spiazzato completamente la società.

I tifosi dell’Atalanta hanno preso posizione su quanto sta accadendo ultimamente alla Dea. Il loro gesto ha del clamoroso e ha lasciato tutti senza parole.

La stagione dell’Atalanta sta giungendo al termine: dopo un inizio convincente in cui il club bergamasco era in zona Champions, da diversi mesi la Dea non ingrana più con la stessa continuità e la squadra non appare più la stessa, tanto da essere fuori dalla zona europea. Ecco come hanno reagito i tifosi al Gewiss dopo il match di Europa League contro il Lipsia.

La fase finale della stagione della Dea: sarà addio per Gasperini?

A partire dalla prossima estate, la dirigenza nerazzurra dovrà pronunciarsi sul futuro del proprio tecnico Gian Piero Gasperini. L’allenatore che siede sulla panchina da sei stagioni dovrà capire se sarà confermato o meno dopo una stagione al di sotto delle aspettative. Nei suoi sei anni nel club bergamasco la squadra ha ottenuto risultati incredibili sia in Italia che in Europa, tuttavia resta il rammarico di non aver alzato alcun trofeo.

Dopo la deludente eliminazione contro il Lipsia in Europa League, la dirigenza starebbe pensando di interrompere i rapporti con Gasperini. La qualificazione in Europa sarà decisiva: se dovesse arrivare il tecnico resterà senza alcun dubbio, in caso contrario potrebbe essere addio.

Il video sta facendo il giro del web: ecco l’incredibile episodio

Ciò che ha deluso maggiormente i tifosi è stata l’eliminazione dall’Europa League subita al Gewiss Stadium. La Dea ha perso per 2-0 contro il Lipsia, mostrando una mancanza di idee e di gioco che hanno preoccupato.

Tuttavia, i tifosi hanno spiazzato tutti con un gesto che ha commosso i giocatori e la dirigenza. Al termine della sconfitta contro il Lipsia hanno infatti omaggiato i calciatori nerazzurri che si sono radunati sotto la curva per quanto fatto in questi anni, dedicando loro un sentitissimo coro e un’ovazione che ha fatto il giro del mondo.

I tifosi hanno spinto la squadra con la speranza che si possa raggiungere una qualificazione europea in queste ultime partite di Serie A.